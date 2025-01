Kerr verliert Elternhaus in LA: "Apokalyptisch"

Auch das Elternhaus von NBA-Starcoach Steve Kerr ist in Los Angeles ein Raub der Flammen geworden. "Meine Mutter ist in guten Händen, aber unser Haus ist verloren", sagte der Cheftrainer der Golden State Warriors am Donnerstag (Ortszeit): "Die Stadt sieht wie ausgelöscht aus. Es ist surreal und verheerend."

Kerr wurde im Libanon geboren, da sein Vater dort als Nahost-Spezialist arbeitete, er verbrachte seine Jugend aber in LA im von den aktuellen Bränden am schlimmsten betroffenen Stadtteil Pacific Palisades. "Das ist meine Heimatstadt. Meine Freunde haben fast alle ihre Häuser verloren", sagte der 59-Jährige: "Familienhäuser, Elternhäuser, Highschools sind weg." Es sei "schockierend" und sehe "apokalyptisch" aus, "90 bis 95 Prozent der Häuser in Palisades" seien abgebrannt.

Der frühere NBA-Profi berichtete, dass er seine Mutter Ann erst vor zwei Wochen in Los Angeles zum Essen besucht habe. Im Sommer habe dort die Feier zu ihrem 90. Geburtstag mit 100 Gästen stattgefunden. Er habe "großartige Erinnerungen" an die Zeit in Pacific Palisades, auch seine Mutter. "Fotos, Bilder, sie hat alles mitgenommen, was sie konnte." Er habe in den letzten Tagen regelmäßig "mit meinen Geschwistern telefoniert. Meine Mutter hat viel Unterstützung. Glücklicherweise sind alle mit dem Leben davongekommen."

Laut US-Medienberichten hat JJ Redick, Headcoach der Los Angeles Lakers, sein gemietetes Haus in der Stadt ebenfalls an die Flammen verloren.