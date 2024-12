Kreuzbandriss "die Hölle" - doch Wagner will daran "wachsen"

Für Moritz Wagner fühlt sich seine schwere Knieverletzung wie "die Hölle" an - dennoch blickt der Weltmeister optimistisch nach vorne. Es sei natürlich "emotional, weil man merkt, dass man eine Zeit lang nicht mehr Basketball spielen kann", sagte der NBA-Star am Montag, nachdem er beim Sieg der Orlando Magic gegen die Miami Heat (121:114) am Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes erlitten hatte.

Er fühle sich "natürlich nicht großartig", sagte der 27 Jahre alte Center: "Aber es ist eine weitere Herausforderung, an der man wächst, und ich versuche, positiv zu bleiben und einfach mit dem Strom zu schwimmen." Derzeit sei er "von allen überwältigt, die Liebe, die Wertschätzung, die man erfährt, die Unterstützung ist unglaublich".

Ein Freund habe gesagt: "Du wirst als die beste Version von dir selbst daraus hervorgehen." Zudem sei es "gut", über die Feiertage ein paar Freunde aus Deutschland in den USA zu haben, "um sich abzulenken", sagte Wagner. Auch seine Familie um Bruder Franz Wagner, der Orlando aufgrund einer Bauchmuskel-Verletzung ebenfalls fehlt, leide mit ihm. "Es macht etwas mit einem, wenn man einen geliebten Menschen so sieht", sagte Moritz Wagner: "Es ist nicht leicht für deine Mutter und deine Eltern, dich so zu sehen."

Wagner muss operiert werden und verpasst den Rest dieser Saison. Für die EM im Sommer wird er der deutschen Nationalmannschaft mit ziemlicher Sicherheit nicht zur Verfügung stehen. Der Berliner präsentierte sich in dieser NBA-Saison besser denn je.

Er werde "ein paar Spiele verpassen, und nächstes Jahr bin ich wieder dabei", sagte Wagner trotzig: "Ich freue mich nicht auf die Reha, aber man muss ja auch die kleinen Erfolge feiern. Und ich freue mich darauf, an dieser Sache zu wachsen."