Kukoc lobt Wagner: "Beispiel für neue europäische Generation"

Weltmeister Franz Wagner hat beim früheren NBA-Star Toni Kukoc ordentlich Eindruck hinterlassen. "Er ist ein gutes Beispiel für die neue europäische Generation", sagte der kroatische Meisterspieler der Chicago Bulls der Sport Bild, "nichts gegen die Amerikaner, aber die Europäer haben die Basketball-Grundlagen besser drauf."

Zudem spreche die Vielseitigkeit für Spieler wie Wagner, der seit 2021 in der nordamerikanischen Profiliga für Orlando Magic aufläuft. "Sie können auf mehreren Positionen eingesetzt werden", sagte der 56-jährige Kukoc, "das gilt alles für Franz, was mir gefällt."

Kukoc spielte von 1993 bis 2000 für Chicago, holte an der Seite der Superstars Michael Jordan und Scottie Pippen drei Titel (1996-1998). Seither habe sich das Ansehen der Europäer in der Liga stark verändert. "Als ich und ein paar andere loslegten, wurden wir ständig infrage gestellt, ob wir in der Liga überhaupt Erfolg haben könnten - die Zeiten sind längst vorbei. Jetzt sind die Europäer reihenweise Allstars und MVPs."

Sein früherer Mitspieler Jordan sei für ihn "auf jeden Fall" der größte Spieler aller Zeiten, so Kukoc, doch nicht überall unantastbar gewesen. "Ich habe ihn im Golf geschlagen, bin dort viel besser als er, auch wenn Michael das nie zugeben würde. Diese Einstellung steckt einfach in ihm."