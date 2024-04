NBA: LeBron James stürmt aus Pressekonferenz - "Was passiert hier?"

Er habe auch gesehen, was am gleichen Abend beim Sixers-Knicks-Spiel passiert sei, sagte James, nach seinen Ausführungen legte er das Mikro auf den Tisch und stand auf. Allerdings hatte er zuvor alle zugelassenen Fragen beantwortet.

Philadelphia hatte 47 Sekunden vor Schluss mit 101:96 geführt, und doch verloren. Nurse wollte in der heißen Phase noch einmal auf seine Spieler einwirken, bekam aber nach eigenen Angaben keine Gelegenheit dazu.

Laut "ESPN" will der Klub bei der NBA wegen der Schiedsrichterleistungen in den ersten beiden Spielen eine Beschwerde einlegen. New York führt in der Serie 2:0.