In der Vergangenheit wurde Luka Doncic immer wieder für seinen fragwürdigen Fitnesszustand kritisiert. Diese Diskussionen könnten ein Ende finden.

Von Philipp Schmalz

Anfang Februar tradeten die Dallas Mavericks Luka Doncic völlig überraschend zu den Los Angeles Lakers. Vor allem die immer wiederkehrenden Probleme rund um den Fitnesszustand des Slowenen sollen dabei eine erhebliche Rolle gespielt haben.

Vor einigen Wochen sorgten aktuelle Fotos von Luka Doncic für Aufsehen. Der 26-Jährige schien sich damals in einer Top-Form zu befinden. In den sozialen Netzwerken war immer wieder von "Skinny Luka" die Rede.

In einem Interview mit der "Men's Health" erklärte Doncic nun, dass er in der Offseason tatsächlich besonders an seiner Fitness gearbeitet hat: "Rein optisch würde ich sagen, mein ganzer Körper sieht besser aus."

"Jeden Sommer versuche ich, an verschiedenen Dingen zu arbeiten. Ich bin natürlich sehr wettbewerbsorientiert. Dieser Sommer war ein bisschen anders, er hat mich irgendwie noch mehr motiviert, besser zu werden", so der fünffache All-Star weiter.