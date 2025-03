Medien: LeBron James fällt bis zu zwei Wochen aus

Basketball-Superstar LeBron James wird den Los Angeles Lakers in der NBA angeblich bis zu zwei Wochen fehlen. Dies berichtete ESPN am Sonntag. Weiterhin werde der 40-jährige James, der sich am Samstag (Ortszeit) bei der 101:111-Niederlage im Prestigeduell bei den Boston Celtics eine Leistenverletzung zugezogen hatte, spätestens am Montag erneut untersucht.