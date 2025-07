Medien: Schröder vor Wechsel nach Sacramento

Weltmeisterkapitän Dennis Schröder steht in der NBA erneut vor einem Wechsel und könnte bei seiner Reise durch Nordamerika die zehnte Station erreichen. Laut The Athletic wechselt der deutsche Basketballstar von den Detroit Pistons zu den Sacramento Kings, kommt es zum Deal, geht es für den 31-Jährigen zum vierten Mal nach Kalifornien.

Schröder spielte zweimal für die Los Angeles Lakers (2020/21 und 2022/23), in der vergangenen Saison lief der Point Guard kurzzeitig für die Golden State Warriors auf. Nach seiner ersten Station Atlanta Hawks (2013-2018) stand Schröder auch noch bei Oklahoma City Thunder, den Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors und Brooklyn Nets unter Vertrag.

Spätestens seit seinem Wechsel von OKC zu den Lakers im November 2020 ist Schröder in der NBA ein echter "Journey Man", ihm steht der zehnte Wechsel bevor. Sacramento qualifizierte sich in der abgelaufenen Saison für das Play-in-Turnier der Western Conference und scheiterte an den Dallas Mavericks. Mit Detroit schied Schröder im Play-off-Achtelfinale gegen die New York Knicks aus.