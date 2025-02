Mumbru zu Schröders Detroit-Wechsel: "Kann gut passen"

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru traut Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder bei dessen neuem NBA-Klub Detroit Pistons einiges zu. "Es kann vielleicht schon gut passen. Das Wichtigste ist, dass er Minuten bekommt", sagte der Spanier dem SID. Diesbezüglich verwies Mumbru auf Schröders ansprechende Leistungen vom Saisonbeginn bei den Brooklyn Nets, ehe die Golden State Warriors ihn zunächst Mitte Dezember verpflichteten.

"In Brooklyn hat er viele Minuten gespielt, mit viel Vertrauen von seinem Trainer Jordi Fernandez. Er hat großartigen Basketball gespielt, war zu diesem Zeitpunkt einer der besten Point Guards in der NBA. Deshalb ist er auch zu den Warriors gegangen. Wenn er dieses Selbstvertrauen hat und an sich selbst glaubt, denke ich, dass er einer der besten Point Guards der NBA sein kann", sagte Mumbru.

Schröder war in der Vorwoche nach nur sechs Wochen bei den Warriors zu Utah Jazz transferiert und sofort an die Pistons weitergegeben worden. "Dennis ist ein sehr intelligenter Typ. Er kann nur das kontrollieren, was in seiner Macht liegt", sagte Mumbru: "Das ist das Geschäft in der NBA. Diese Dinge passieren. Das Wichtigste ist, dass er sich auf Basketball und seine Familie konzentrieren kann - und nicht über viele andere Dinge nachdenkt."

Beim Play-off-Kandidaten aus Detroit fungiert Schröder als Back-up auf der Point-Guard-Position für Jungstar Cade Cunningham. Unter Mumbru, dem Nachfolger von Erfolgscoach Gordon Herbert, soll Schröder die Nationalmannschaft derweil bei der EM in diesem Jahr in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August bis 14. September) zu einer Medaille führen. Deutschland muss sich zunächst jedoch qualifizieren.