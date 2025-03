Mavericks-Star Anthony Davis steht kurz vor einer Rückkehr auf den Court. Allerdings wird das vorerst nicht in der NBA sein.

Wie ein Bericht von "ESPN" offenlegt, haben die Dallas Mavericks ihren Star-Spieler Anthony Davis in den Trainingsbetrieb ihres Nachwuchsteams Texas Legends geschickt. Dort soll er in Trainingsspielen Spielpraxis sammeln.

Der zehmalige All-Star hatte sich im ersten Spiel nach seinem Trade von den Los Angeles Lakers zu den Mavs an den Adduktoren verletzt und ist seit dem 8. Februar auf der Verletztenliste.

Der umstrittene Trade mit Luka Doncic bekam einen noch negativeren Beigeschmack, nachdem es hieß, dass der Defensiv-Star in dieser Saison nicht mehr zurückkehren würde. Er selbst wollte das nicht wahrhaben und ist jetzt einen Schritt näher am Comeback in der NBA.