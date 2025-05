Die Boston Celtics haben auch Spiel zwei der Serie gegen die New York Knicks verloren. Damit steht der Champion vor dem Aus. Eine bessere Antwort auf eine Pleite fanden die Oklahoma City Thunder.

Titelverteidiger Boston Celtics gerät in den Conference Semifinals der NBA Playoffs immer mehr unter Druck. Der Rekordmeister verlor auch das zweite Heimspiel nach erneuter 20-Punkte-Führung gegen die New York Knicks, diesmal mit 90:91, und liegt in der best-of-seven-Serie 0-2 zurück.

Celtics-Star Jayson Tatum brachte sein Team in der engen Schlussphase 18,5 Sekunden vor dem Ende mit einem Dunk mit 90:89 in Führung, doch auf der Gegenseite blieb Jalen Brunson bei zwei Freiwürfen eiskalt. Zwölf Sekunden blieben Boston anschließend noch, doch Tatum (13 Punkte, 14 Rebounds) ließ sich bei seinem Dribbling zu weit raustreiben und wurde geblockt.

"Wenn wir nach Hause fahren, wird uns klar, welche Chance wir haben. Wir müssen nur dranbleiben", sagte Brunson, dem 17 Punkte gelangen. Die Knicks sind am Samstag Gastgeber des dritten Spiels.

Für die Celtics wird es nun auch statistisch schwer: Nur fünf Teams haben es geschafft, eine NBA-Playoff-Serie zu gewinnen, nachdem sie die ersten beiden Heimspiele verloren hatten.

Topscorer der Begegnung war New Yorks Josh Hart mit 23 Punkten, davon erzielte er 14 im Schlussviertel.