NBA - Im Bademantel durch LA: Paul Pierce löst Wettschulden ein

Der ehemalige NBA-Star Paul Pierce hat Wort gehalten – und offenbar mit Stil seine Wettschulden eingelöst.

Nach dem zweiten Comeback-Sieg der New York Knicks gegen Titelverteidiger Boston Celtics im Play-off-Viertelfinale stapfte Pierce, Celtics-Held der 2000er-Jahre, am Donnerstagmorgen im grauen Morgenmantel durch Los Angeles.

In der TV-Show Speak hatte der Celtics-Champion von 2008 vollmundig angekündigt, es sei "unmöglich", dass Rekordchampion Boston nach dem 105:108 im ersten Duell auch Spiel zwei verliere.

Sollte es doch passieren, werde er barfuß zur Arbeit laufen – "in meinem Bademantel". Es sei wahrscheinlicher, hatte er ergänzt, "einen Dinosaurier vor dem Studio zu sehen". Doch es kam anders als von Pierce prophezeit.

Sonntag, 11. Mai, 02:30 Uhr: Spiel 3 - Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 11. Mai, 21:05 Uhr: Spiel 4 - Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Zum zweiten Mal in Folge drehte New York einen Rückstand von 20 Punkten und gewann 91:90 – ein Novum in der Geschichte der Play-offs.