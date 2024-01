NBA-Champion Denver Nuggets müht sich gegen Indiana Pacers zum Sieg

Die Pacers spielten stark gegen die Nuggets auf, sodass das erste Viertel mit einem 28:28 endete. Zum Ende des zweiten Spielabschnitts schienen sich die Nuggets absetzen zu können und lagen 1:22 Minuten vor der Pause erstmals mit neun Punkten in Führung, ließen Indiana aber in der verbleibenden Zeit noch einmal bis auf drei Punkte herankommen.

Im dritten Viertel lagen die Pacers zeitweise sogar mit vier Punkten vorne, gaben den Vorsprung allerdings wieder her, sodass die Nuggets mit einem 89:84 in das Schlussviertel gingen. 3:48 Minuten vor Spielende gingen die Nuggets durch einen Dreier von Michael Porter erstmals in diesem Spiel mit zehn Punkten in Führung. Danach geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.

"Das war von den Pacers einfach zu wenig in der Offensive. Sie sind lange gut mitgezogen, haben aber zu selten ihr Spiel gespielt", sagte die ran-Expertin Ireti Amojo. Eine Schwachstelle von Indiana waren die Würfe aus der Distanz. Lediglich acht der 29 Dreier-Würfe waren erfolgreich. Die Nuggets hingegen verwandelten zehn von 20 Dreier, hatten zudem mit 64,8 Prozent eine deutlich bessere Field-Goal-Quote als die Pacers mit 46,7 Prozent.