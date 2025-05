NBA Playoffs: Boston Celtics retten sich in Spiel 6, Golden State Warriors fliegen raus

Die Boston Celtics haben das vorzeitige aus in den NBA Playoffs abgewendet. Weniger erfolgreich waren die Golden State Warriors.

Ersten Matchball? Abgewehrt! Titelverteidiger Boston Celtics hat das vorzeitige Aus in den Playoffs der NBA erst einmal abgewendet. Der Rekordmeister besiegte die New York Knicks im ersten Spiel ohne Starspieler Jayson Tatum mit 127:102 und verkürzte den Rückstand in der Best-of-seven-Serie auf 2:3.

Im Bostoner TD Garden lieferten sich beide Teams bis zur Pause dagegen ein ausgeglichenes Spiel, doch dann zogen die Celtics angeführt von Jaylen Brown davon. Der Forward kam am Ende auf 26 Punkte, 12 Assists und 8 Rebounds. Erfolgreichster Punktesammler der Gastgeber war Derrick White mit 34 Zählern.

Für New York sammelte Josh Hart 24 und Jalen Brunson 22 Punkte. Tatum wird in dieser Saison nicht mehr eingreifen können, der Olympiasieger von Paris hatte sich in Spiel vier der Viertelfinalserie die rechte Achillessehne gerissen.

"Man möchte nie auf einen seiner Spieler verzichten müssen, besonders nicht auf einen seiner besten. Aber egal, wer ausfällt, jeder einzelne Spieler leistet seinen Beitrag", sagte Celtics-Coach Joe Mazzulla: "Was auch immer wir durchmachen müssen, es gibt niemanden, mit dem ich es lieber durchmachen würde als mit diesen Jungs."

Boston benötigt im Ostküstenduell zwei weitere Siege in Serie, um das Aus noch zu verhindern. Spiel sechs findet in der Nacht zu Samstag im Madison Square Garden in New York statt. Bereits in der Nacht auf Samstag hat Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder den ersten Halbfinal-Matchball. Das Team um den 27 Jahre alten Deutsch-Amerikaner führt gegen die Denver Nuggets mit 3:2.