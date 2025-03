NBA - Dallas Mavericks: Dirk Nowitzki "geschockt" wegen Trade von Luka Doncic - "Es tut sehr weh"

Eigentlich wollte er am letzten Urlaubstag mit seiner Familie essen gehen, "aber dann saß ich erst einmal eine Stunde in meinem Zimmer", sagte Nowitzki.

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hat, dass die Mavs Luka jemals abgeben würden. Für mich kam das völlig unerwartet, wie aus heiterem Himmel. Ich war so geschockt, dass ich alles stehen und liegen ließ", sagte er im Podcast "41campus".

Der Trade von Luka Doncic hat die NBA in ihren Grundfesten erschüttert. Ebenso wie Legende Dirk Nowitzki. Er zeigt Verständnis für die Wut der Fans.

Nowitzki: Doncic war emotional

Nowitzki schrieb Doncic, dessen Trade von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers nicht nur Nowitzki, sondern die ganze NBA schockte, eine SMS. Er erhielt zunächst keine Antwort, erst einen Tag später meldete sich Doncic. "Er war sehr emotional und hat es nicht kommen sehen", so Nowitzki.

Deshalb entschied sich Nowitzki dazu, Doncic bei seinem ersten Spiel für die Lakers vor Ort zu unterstützen.

Das sei zwar eine "verrückte Situation" gewesen, "doch ich wollte damit zeigen, dass ich weiterhin sein Freund und für ihn da bin".

Nowitzki hat nach dem Ende seiner Karriere mitbekommen, wie Doncic bei den Mavericks die Rolle des Anführers und Fan-Lieblings eingenommen hat. Und für den Deutschen ist es deshalb nicht verwunderlich, dass in Dallas so emotional auf den Trade reagiert wurde.

Und nicht nur für die Dallas-Fans war der Wechsel schmerzhaft, auch für Nowitzki.

"Es war eine so seltsame Situation", sagte Nowitzki: "Ich stand in diesem leeren Stadion, und dann rannte er auf das Spielfeld – in Gelb. Es war einfach ein unglaublich bizarrer Moment für mich. Und natürlich wird es Wochen und Monate dauern, bis es sich ein wenig normaler anfühlt."

Der NBA-Champion von 2011 ergänzte: "Es ist eine schwierige Situation, aber in meinem Tweet habe ich klargestellt, dass ich immer ein Mavs-Fan sein werde. Aber dieser Trade hat wirklich wehgetan. Und es wird eine Weile dauern, bis alle das verarbeitet haben und weitermachen können."