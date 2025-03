NBA: Dallas verliert ohne Kleber in Chicago

Ohne den an einer Fußverletzung laborierenden Maximilian Kleber (30) haben die Dallas Mavericks mit 115:144 bei den Chicago Bulls verloren.

Köln (SID) - Ohne den an einer Fußverletzung laborierenden Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber (30) haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit 115:144 bei den Chicago Bulls verloren. Für die Texaner war es die zweite Niederlage in Folge.

Nach zuletzt drei Siegen verloren die Boston Celtics bei den Golden State Warriors mit 107:123. Boston führt allerdings immer noch die Tabelle der Eastern Conference klar an, sie erzielten 21 Siege bei nur sechs Niederlagen.