Ohne den weiterhin verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der Basketball-Profiliga NBA eine empfindliche Klatsche kassiert.

Gegen die starken Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic setzte es zu Hause eine 103:136-Niederlage, der dreimalige MVP Jokic überragte dabei mit 36 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists.

Für Sacramento war es bereits die 19 Pleite der Saison, in der Western Conference liegt das Team nur auf dem drittletzten Platz. Denver ist Zweiter hinter dem übermächtigen Champion Oklahoma City Thunder.

Welt- und Europameister Dennis Schröder fehlte erneut wegen Hüftproblemen, der Point Guard hat seit dem 24. November nicht mehr gespielt. Der 32-Jährige soll aber vor seiner Rückkehr stehen.