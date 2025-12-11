Die Fans des FC Bayern München zünden im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon ein Pyro-Feuerwerk, obwohl sie "vorbestraft" sind. Dahinter steckt wohl ein klarer Plan.

Es wurde rot! Nicht durch die Trikots, Fahnen und Schals der Bayern-Fans, sondern durch die Pyrotechnik. Ein wahres Feuerwerk zündeten die Ultras in der Südkurve am Dienstag beim 6. Gruppenphasen-Spieltag der Champions League im heimischen Stadion gegen Sporting Lissabon.

Die Strafe, die nun von Seiten der UEFA droht, wäre dabei wohl bewusst in die Planung der Ultras eingeflossen, wie unter anderem die "Bild" aus Fan-Kreisen erfahren haben soll.

Der FC Bayern gilt damit als Wiederholungstäter. Erst im März sprach die UEFA nach der Pyro-Show im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen eine zweijährige Bewährungsstrafe mit drohendem Fan-Ausschluss plus Geldstrafe aus.

Genau darauf soll sich die Aktion am Dienstag nun bezogen haben. Demnach planten die Fans den möglichen Fan-Ausschluss genau zum jetzigen Zeitpunkt. Das nächste Champions-League-Heimspiel fände Mitte Januar gegen Union Saint-Gilloise statt. Eine eher unattraktive Partie, die der Rekordmeister auch ohne die Unterstützung der Südkurve gewinnen sollte.