Champions League
FC Bayern München: Pyro-Trick wegen UEFA-Statuten? Fans wollen wohl Verband austricksen
- Veröffentlicht: 11.12.2025
- 11:44 Uhr
- ran
Die Fans des FC Bayern München zünden im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon ein Pyro-Feuerwerk, obwohl sie "vorbestraft" sind. Dahinter steckt wohl ein klarer Plan.
Es wurde rot! Nicht durch die Trikots, Fahnen und Schals der Bayern-Fans, sondern durch die Pyrotechnik. Ein wahres Feuerwerk zündeten die Ultras in der Südkurve am Dienstag beim 6. Gruppenphasen-Spieltag der Champions League im heimischen Stadion gegen Sporting Lissabon.
Die Strafe, die nun von Seiten der UEFA droht, wäre dabei wohl bewusst in die Planung der Ultras eingeflossen, wie unter anderem die "Bild" aus Fan-Kreisen erfahren haben soll.
- FC Bayern München - Olaf Thon über Lennart Karl: "Seine Spielweise erinnert mich stark an Messi"
- FC Bayern München: Max Eberl spricht über die Winter-Transferphase - so lautet der Plan
Der FC Bayern gilt damit als Wiederholungstäter. Erst im März sprach die UEFA nach der Pyro-Show im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen eine zweijährige Bewährungsstrafe mit drohendem Fan-Ausschluss plus Geldstrafe aus.
Genau darauf soll sich die Aktion am Dienstag nun bezogen haben. Demnach planten die Fans den möglichen Fan-Ausschluss genau zum jetzigen Zeitpunkt. Das nächste Champions-League-Heimspiel fände Mitte Januar gegen Union Saint-Gilloise statt. Eine eher unattraktive Partie, die der Rekordmeister auch ohne die Unterstützung der Südkurve gewinnen sollte.
UEFA könnte den Bayern-Fans einen Strich durch die Rechnung machen
Im Anschluss wäre die Bewährungsstrafe dem Bericht zufolge nach Ansicht der Ultras abgesessen, sodass sie in der K.o.-Phase wieder "bei null" anfangen könnten.
Außerdem hätten sich wohl zahlreiche Bayern-Ultras aus der Südkurve für das Spiel gegen Union Saint-Gilloise bereits mit Tickets in anderen Blöcken eingedeckt, um trotz einer Sperrung der Südkurve die Partie im Stadion verfolgen zu können.
Eine Tatsache, die ebenfalls für diesen Pyro-Trick sprechen soll.
Allerdings ist noch unklar, ob der Plan der Bayern-Ultras so auch aufgehen wird. Die UEFA untersucht aktuell den Vorfall. Neben der obligatorischen Geldstrafe für den Klub und des geplanten Fan-Ausschlusses der Südkurve im nächsten Champions-League-Heimspiel, könnte der Verband die Strafe weiter ausweiten – denn die Münchner gelten als Wiederholungstäter.
Eine Bekanntgabe der Strafe von Seiten der UEFA wird in den kommenden Tagen erwartet.