Am 6. Spieltag der Europa League muss VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst. Update, 11.12., 20:34 Uhr: Ergebnis - VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv 4:1 Der VfB Stuttgart hat in der Ligaphase der Europa League einen 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv eingefahren. Nach einer 2:0-Pausenführung sorgte Maximilian Mittelstädt in der 50. Minute per Elfmeter für den dritten VfB-Treffer und damit die frühe Vorentscheidung. Zwei Minuten später erzielte Roy Revivo den Ehrentreffer für die Gäste aus Israel, ehe Josha Vagnoman in der Nachspielzeit per Kopf den 4:1-Endstand herstellte.

Update, 11.12., 19:33 Uhr: Halbzeit - VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv 2:0 Zur Halbzeit der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem israelischen Klub Maccabi Tel Aviv führen die Gastgeber durch ein Tore von Lorenz Assignon (24.) und Tiago Tomas (37.) mit 2:0.

Update, 11.12., 17:30 Uhr: Die Aufstellungen VfB Stuttgart: Nübel - Assignon, Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Jovanovic, Tiago Tomas, Führich – Undav. Maccabi Tel Aviv: Mishpati - Ben Hamo, Camara, Heitor, Revivo - Shahar, Harosh, Noy - Varela, Farchi, Andrade.

Update, 11.12., 11:20 Uhr: VfB-Ultras boykottieren Maccabi-Spiel Der VfB Stuttgart muss beim Hochrisikospiel in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv auf die Unterstützung von Teilen seiner Ultra-Gruppierungen verzichten. "Die Sicherheitsmaßnahmen, um das Spiel überhaupt durchführen zu können, verlangen von uns einen großen Verzicht auf elementare Bestandteile der Fan- und Stadionkultur und lassen es nicht zu, unsere Art Ultras zu leben", heißt es in einem gemeinsamen Statement von "Schwabensturm Stuttgart 2002", "Schwaben Kompanie Stuttgart" und "Crew 36 Stuttgart". Lediglich "Commando Cannstatt", mit rund 200 aktiven Mitgliedern die größte Ultra-Gruppierung des VfB, wird zum Spiel erscheinen. "Wir als CC haben uns dafür entschieden, im Stadion aufzutreten und den Support zu koordinieren. Jedoch verzichten wir aus organisatorischen Gründen der enorm zeitintensiven (Material-)kontrollen in der gesamten Cannstatter Kurve außer Zaunfahnen auf andere optische Stilmittel wie Schwenkfahnen und Doppelhalter", schrieb die Gruppe. Aufgrund des Gastspiels einer israelischen Mannschaft und angekündigten Pro-Palästina-Protesten herrschen rund ums Stadion verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Schon vor dem vergangenen Europa-League-Spiel bei den Go Ahead Eagles gab es mächtig Unmut unter den Fans. Die Stadt Deventer hatte ein Betretungsverbot für Teile der VfB-Fans erlassen. Daraufhin drehte der Bus mit einigen Ultras wieder um und trat die Heimreise an.

Europa League heute live: So seht ihr Stuttgart vs. Tel Aviv im TV und Stream Den VfB Stuttgart erwartet am 6. Spieltag der Europa League mit Maccabi Tel Aviv eine auf dem Papier lösbare Aufgabe vor den heimischen Fans in der MHP-Arena. Europa League: VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv im ran-Liveticker Stuttgart steht aktuell im oberen Tabellenmittelfeld und konnte unter Sebastian Hoeneß zuletzt zwei Europa-League-Spiele in Folge gewinnen, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Trotz der 0:5-Niederlage in der Bundesliga gegen die Bayern sollte die Motivation der Cannstätter vorhanden sein. Tel Aviv hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Europa League und hat bislang nur einen Punkt geholt. Die Rollenverteilung scheint damit klar, dennoch wird Stuttgart das Spiel ernst nehmen müssen. ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.

VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Europa-League-Spiel heute live statt? Spiel: VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv

Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (6. Spieltag)

Datum: 11. Dezember 2025

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)

Stuttgart empfängt Maccabi Tel Aviv heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV? RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv wird nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst "RTL+" gestreamt.

Tel Aviv gastiert in Stuttgart: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League? Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv läuft im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Stuttgart empfängt Tel Aviv: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League? Einen Liveticker zu VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam gibt es wie gewohnt auf ran.de

