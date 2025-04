Für den Slowenen ging es unter anderem im Tausch mit Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers . Gemeinsam mit LeBron James will Doncic in LA den Titel holen.

Wie aus einem Bericht von "CBS News" hervorgeht, sprach Harrison am vergangenen Montag in einem privaten Gespräch mit Medienvertretern über den überraschenden Deal.

Mavericks: Harrison attackiert Nowitzki

"Ich bereue den Trade nicht", sagte Harrison. "Es ging immer nur um das Beste für die Mavs." Und Harrison betonte: "Manche Entscheidungen sind vielleicht nicht populär für Dirk oder die Fans, aber ich treffe diese Entscheidungen für die Dallas Mavericks."

Viele Fans sehen das anders - wie auch Franchise-Legende Dirk Nowitzki, der sich im Podcast "41campus" mit seiner Schwester zum Doncic-Trade geäußert und wenig Verständnis gezeigt hatte.

Obwohl "Dirkules" nach wie vor als Berater bei den Mavericks angestellt ist, war die deutsche NBA-Legende in der Doncic-Causa wohl nie in Harrisons Pläne einbezogen. "Ich kann nicht Menschen konsultieren, die nicht da sind. Sie verstehen nicht, was in diesem Team Tag für Tag passiert", erwiderte Harrison. Dabei spielte Harrison auch auf die kritisierenden Worte von Ex-Mavs-Owner Mark Cuban an.

Cuban konterte sofort mit einem Posting bei X: "Dirk ist die Dallas Mavericks. Damals, heute und für immer. Das sollte niemand vergessen. Diese Statue wird für immer hier stehen. Loyalität verschwindet nicht."