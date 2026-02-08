- Anzeige -
Basketball

NBA: Eine Woche nach Trade - Dennis Schröder siegt mit Cavaliers bei Ex-Team

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 08:51 Uhr
  • SID

Nur eine Woche nach seinem Trade gewinnt Dennis Schröder mit den Cleveland Cavaliers bei seinem Ex-Team.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat nur eine Woche nach seinem Trade in der NBA eine erfolgreiche Rückkehr nach Sacramento gefeiert. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewann mit den Cleveland Cavaliers 132:126 bei den Kings und holte mit seinem neuen Klub beim zweiten Einsatz den zweiten Sieg. Schröder kam an alter Wirkungsstätte von der Bank und steuerte in 17 Minuten zehn Punkte, drei Rebounds und vier Assists bei.

Der elfmalige Allstar James Harden feierte für Cleveland sein Debüt und kam dabei auf 23 Zähler. Bester Werfer war Point Guard Donovan Mitchell mit 35 Punkten, für Sacramento traf Nique Clifford mit 30 Zählern am besten. Die Cavs hatten Schröder am vergangenen Sonntag aus Sacramento verpflichtet.

Während der 32-Jährige mit Cleveland bei einer Bilanz von 32 Siegen und 21 Niederlagen gute Chancen auf die Playoffs hat, bleiben die Kings mit zwölf Siegen und 42 Niederlagen das schlechteste Team der Liga.

Nächster Sieg für Orlando Magic

Ohne den weiter verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner (Knöchel) feierte Orlando Magic den zweiten Sieg nacheinander. Das Team um die Nationalspieler Moritz Wagner und Tristan da Silva bezwang Utah mit 120:117 und bleibt damit auf Kurs für das Play-in. Wagner spielte mit 13 Punkten und acht Rebounds als Bankspieler stark auf, da Silva gelangen acht Zähler.

Auch Maximilian Kleber holte sich mit den Los Angeles Lakers durch das 105:99 gegen die Golden State Warriors ein Erfolgserlebnis, kam dabei in 28 Minuten auf vier Punkte und sieben Rebounds. Einzig Isaiah Hartenstein kassierte aus deutscher Sicht mit NBA-Champion Oklahoma City Thunder eine Niederlage mit dem 106:112 gegen die Houston Rockets.

