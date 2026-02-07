Nach acht Siegen in Serie kassieren die New York Knicks in der NBA wieder eine Niederlage.

Die New York Knicks haben das Spitzenspiel der Eastern Conference und damit erstmals nach zuvor acht NBA-Siegen in Serie wieder verloren. Bei den Detroit Pistons unterlag das Team von Center Ariel Hukporti deutlich mit 80:118. Detroit bleibt Tabellenführer im Osten, die Knicks rutschten auf Platz drei ab.

Hukporti kam von der Bank in 22 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte, sieben Rebounds und einen Assist. Knicks-Starspieler Jalen Brunson traf nur vier seiner 20 Würfe aus dem Feld, darunter keinen seiner acht Dreierversuche, und kam auf zwölf Punkte.