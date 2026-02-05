Die Cleveland Cavaliers haben kurz vor der Trade Deadline gleich zwei größere Trades eingefädelt und sich die Dienste von James Harden und Dennis Schröder gesichert. Die Moves sind eine drastische Abkehr von dem Plan, den die Franchise bisher verfolgte. Können sie sich kurzfristig auszahlen? Von Ole Frerks Eigentlich hatten sich die Cleveland Cavaliers das alles anders vorgestellt. Ihr Kern sollte eines nicht so fernen Tages nicht nur den Osten, sondern die Liga gewinnen. Sie investierten entsprechend, legten vor einem Jahr sogar noch nach, als sie in De'Andre Hunter einen weiteren hochbezahlten Spieler per Trade verpflichteten. Warum auch nicht? Auf dem Weg zu einer 64-Siege-Saison schien wenig dagegen zu sprechen, die sich bietende Chance beim Schopfe zu ergreifen. Es kam nur dummerweise anders, schon zum Ende der vergangenen Saison hin. Verletzungen trugen mit dazu bei, dass trotz der besten Bilanz im Osten bloß wieder ein Zweitrundenaus heraussprang, bei dem die Pacers Cleveland deklassierten. Verletzungen trugen auch mit dazu bei, dass die Cavs, die nach Achillessehnenrissen in Boston und Indiana neben New York als DER Favorit im Osten galten, äußerst langsam in diese Spielzeit starteten. NBA Trade Deadline: Zwei Teams noch im Giannis-Poker Was zuletzt zwar mit acht Siegen aus zehn Siegen ansatzweise korrigiert wurde, aber doch nicht reichte. Vor wenigen Tagen noch waren die Cavs das teuerste Team der Liga, dem dummerweise jedoch nahezu niemand zutraute, seine großen Ziele tatsächlich zu erreichen. Eine untragbare Situation, welche die Franchise offensichtlich wirklich nicht mehr tragen wollte. Sie ist nun beendet. Nicht nur wurde Hunter direkt wieder verschifft in einem Move, der dem Team sportlich, aber vor allem auch finanziell Entlastung bieten sollte. Mit Darius Garland hat auch ein Mitglied der "Big 4" das Team verlassen, für einen 36-jährigen James Harden, der über die letzten Jahre deutlich mehr Trade-Forderungen angehäuft hat als tiefe Playoff-Runs. Beide Trades sind Eingeständnisse, irgendwie. Der Garland-Harden-Trade wirkt in gewisser Hinsicht sogar fast zynisch. Was nicht bedeuten muss, dass diese Moves sich für die Cavs nicht auszahlen könnten.

Cleveland Cavaliers holen Dennis Schröder: Der doppelte Wert Der erste Trade beendete das Hunter-Experiment in erfolgreicher Manier. Der Forward hatte seine guten Leistungen aus Atlanta in Cleveland nie wirklich bestätigt, in der laufenden Spielzeit keine Dreier getroffen und seinen Platz in der Starting Five schon lange verloren, nachdem klar wurde, dass sein "Backup" Jaylon Tyson mit den Startern besser harmonierte. Mit dem Deal Hunters nach Sacramento bekam Cleveland zwar wahrscheinlich keine Starter zurück – aber einerseits Tiefe und andererseits finanzielle Entlastung, da Dennis Schröder und Keon Ellis in Kombination rund sieben Millionen Dollar weniger verdienen als Hunter, was sich bei Luxussteuer-Teams doppelt und dreifach bemerkbar macht. Ellis bringt einen soliden Wurf mit, auch wenn er kein Volume-Shooter ist. Dafür gilt der 1,93-m-Mann als guter Point-of-Attack-Verteidiger, der auch mit etwas größeren Spielertypen zurechtkommt, womit er den Cavs durchaus helfen sollte. Mit seinem spottbilligen Vertrag (2,3 Mio. Dollar) galt er nicht aus Zufall als einer der umworbeneren "kleinen" Namen vor dieser Deadline.

Cleveland Cavaliers: Findet Dennis Schröder in alte Rolle zurück? Schröder wiederum setzt seine Reise durch die Liga fort und könnte bei seinem elften Team wieder eine Rolle einnehmen, die er im Vorjahr auch in Detroit recht erfolgreich spielte. Als Ballhandler und Scorer von der Bank, der Führungsqualitäten und eine gewisse Giftigkeit auch in der Defense mitbringt. Der Braunschweiger spielte bisher keine gute Saison – es ließ sich aber dafür argumentieren, dass seine Qualitäten bei den hoffnungslosen Kings ohnehin verschenkt waren. Bei den Cavs, einem der Reputation nach "zu braven" Team, könnte er in kleinerer Rolle einen größeren Impact haben.

NBA: Dennis Schröder als Wandervogel - Cleveland Cavaliers als 13. Station 1 / 21 © IMAGO/ZUMA Press Wire Die Karriere des Dennis Schröder

Der deutsche Nationalspieler und Weltmeister erweitert seine NBA-Laufbahn als Wandervogel um ein weiteres Team und schließt sich den Cleveland Cavaliers an. Es ist bereits sein elftes Team und seine 13. Station in der NBA.. ran zeigt Schröders NBA-Karriere. © Getty Images Atlanta Hawks (2013-2018)

Als 17. Pick im 2013er Draft unterschrieb Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks. In seiner Debut-Saison stand der Braunschweiger im Schnitt 13 Minuten auf dem Feld und legte 3,7 Punkte und 1,9 Assists auf. Diese Werte sollten sich in den Folgesaisons noch steigern. In der Spielzeit 2014/15 schaffte er es mit den Hawks bis in die Conference Finals, in denen sie 0-4 gegen die Cleveland Cavaliers verloren. © Getty Images Atlanta Hawks (2013-2018)

In der Folge schaffte es das Team nie weiter, als in die zweite Runde der Playoffs zu kommen. In Schröders bis dahin statistisch bester Saison 2017/18 verpassten sie mit einem Record von 24-58 klar die Postseason. Die Stats des Deutschen in dieser Spielzeit: 19,4 Punkte, 3,1 Rebounds und 6,2 Assists. Seine Effektivität war jedoch überschaubar mit einem True-Shooting-Wert von 51,5 Prozent.. © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

Im Sommer 2018 ging es für Schröder in einem Drei-Team-Trade zu den Oklahoma City Thunder, bei denen Russell Westbrook und Paul George spielten. Schröder erklärte seinen Wechsel damals wie folgt: "Oklahoma ist dafür bekannt, in die Playoffs zu kommen. Ich kann nichts versprechen, aber wir wollen auf jeden Fall oben mitmischen." © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

In seiner ersten Saison wurden die Playoffs zwar erreicht, jedoch verlor man in der ersten Runde 1-4 gegen die Portland Trail Blazers. Damals schickte Damian Lillard die Thunder mit einem legendären Game-Winner nach Hause. In der Folge wurde das Team umstrukturiert. © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

Nach den Abgängen von Paul George und Russell Westbrook kam mit Shai Gilgeous-Alexander und Chris Paul frischer Wind ins Team. Durch die Ausbreitung des Coronavirus wurde in der Folge die 2019/20er Saison verkürzt und die Playoffs in der "Bubble" in Orlando ausgetragen. In einer packenden ersten Runde unterlagen die Thunder nur knapp in sieben Spielen 3-4 den Houston Rockets. © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

Dennoch spielte Schröder die bis heute beste Saison seiner Karriere. Von der Bank kommend, stand der er fast immer im Closing-Line-Up von OKC. Es wird bis heute diskutiert, dass Schröder in diesem Jahr den "Sixth Man of the Year"-Award hätte gewinnen müssen. Das wäre die erste individuelle Auszeichnung seiner NBA-Karriere gewesen. Seine Stats in 2019/20: 18,9 Punkte, 4,0 Assists und fast 40 Prozent Dreier. © Getty Images Los Angeles Lakers (2020-2021)

Im Sommer 2020 entschieden sich die Thunder komplett in den Rebuilt zu gehen. Das führte dazu, dass Schröder zum amtierenden "Bubble-Champ", den Los Angeles Lakers um LeBron James getradet wurde. In der regulären Saison lief alles nach Plan mit einer Endbilanz von 42-30 (verkürzte Saison). © Getty Images Los Angeles Lakers (2020-2021)

In den Playoffs ging dann plötzlich alles ganz schnell bergab. In der ersten Runde im Westen ging es gegen die Phoenix Suns rund um Schröder-Mentor Chris Paul. Der "Point God" sollte die Oberhand behalten. 2-4 verloren die Lakers, nachdem sie die Serie mit 2-1 geführt hatten und in der Folge drei Partien in Folge verloren. Ein abruptes Ende seiner Zeit in LA. © Getty Images Boston Celtics (2021-2022)

Im Sommer 2021 wollte Schröder einen neuen Vertrag bei den LA Lakers unterschreiben, doch alles kam anders. Der Guard soll Medienberichten zu Folge einen Vierjahresvertrag über 84 Millionen US-Dollar gefordert haben. Das war dem Team zu viel und so unterschrieb er für 5,9 Millionen US-Dollar einen Einjahresvertrag bei den Boston Celtics. In den Medien wurde Schröder zerrissen und Arroganz vorgeworfen. © Getty Images Boston Celtics (2021-2022)

Für die Kelten absolvierte der Deutsche 49 Spiele, in denen ihm 14,4 Punkte und 4,2 Assists gelangen. Obwohl es für ihn eigentlich gut lief, entschieden sich die Celtics den Braunschweiger während der Saison, am 10. Februar 2022, zusammen mit Enes Freedom und Bruno Fernandeo für Daniel Theis zu traden. © Getty Images Houston Rockets (2022)

In der Folge absolvierte er noch 15 Spiele für die Houston Rockets. Dort kam er auf 10,9 Punkte, sowie 5,9 Assists. Nach der Saison 2021/22 war in Houston auch wieder Schluss für ihn. © Getty Images Los Angeles Lakers (2022-2023)

Im Sommer 2022 kam es dann zu seinem zweiten Intermezzo bei den Lakers. In der regulären Saison mauserte sich das Team aus LA zu einer 43-39-Bilanz, die für Platz sieben im Westen reichte. In der ersten Runde der Playoffs wartete der zweite Platz des Westens, die Memphis Grizzlies. © Getty Images Los Angeles Lakers (2022-2023)

In sechs Spielen setzten sich die Lakers gegen ersatzgeschwäche Grizzlies durch, wodurch sie in der zweiten Runde auf die Golden State Warriors und den amtierenden Champion trafen. In dieser Serie übernahm Schröder die Verteidigung Stephen Currys - mit Erfolg. Die Lakers gewannen die Serie 4-2. In den Western-Conference-Finals war die Sache dann klar. Mit 4-0 wurde LA von den Denver Nuggets gesweept. © Getty Images Toronto Raptors (2023-2024)

Da die Lakers ihm in der Folge keinen neuen Vertrag geben wollten, schloss sich Schröder im Sommer 2023 den Toronto Raptors an und unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag über 25 Millionen US-Dollar. © Brooklyn Nets Brooklyn Nets (2024)

Unzufrieden mit der Situation in Kanada wurde Schröder mitsamt seines Vertrags vor der Trade Deadline 2024 zu den Brooklyn Nets getradet. Mit denen dümpelte er zwar im Mittelmaß rum, Schröder brillierte jedoch neben Collin Sexton als einer der besten Spieler dort. © 2024 Getty Images Golden State Warriors (2024-2025)

Folgerichtig verdiente sich Schröder einen Trade zu einem Contender, nämlich den Golden State Warriors. Die Kalifornier erhofften sich von Schröder, dass er an der Seite von Steph Curry und Draymond Green auf und neben dem Parkett Ruhe bei den kriselnden Warriors reinbringt. © 2024 Getty Images Utah Jazz (2025)

Die Zeit bei den Warriors lief jedoch mehr als unbefriedigend. Die Leistungen stimmten nicht und Schröder wurde sogar gebencht. Weil die Warriors ihren letzten Trade-Strohhalm nutzen wollten, wurde der Point Guard im Zuge des Jimmy-Butler-Trades erneut weitergeschoben. Kurz stand er bei den Utah Jazz unter Vertrag, dann ... © Funke Foto Services Detroit Pistons (2025)

... ging es für Schröder wenige Momente vor Ablauf der Trade Deadline 2025 zu den Detroit Pistons. Für die Jazz hat er also kein einziges Spiel bestritten. © Xinhua Sacramento Kings (2025 - 2026)

Im Sommer 2025 einigte sich Schröder mit den Kings auf einen Dreijahresvertrag. Für die Kings kam er im Schnitt auf Schnitt auf 12,8 Punkte, 5,3 Assists und 3,1 Rebounds pro Partie. © ZUMA Press Wire Cleveland Cavaliers (seit Februar 2026)

Trotzdem blieb Schröder nicht sonderlich lange in der Hauptstadt Kaliforniens. Die Zeit bei den Kings endete im Februar 2026, Schröder zieht nun weiter zu den Cleveland Cavaliers. Es ist bereits seine 13. Station in der NBA, die Cavaliers könnten das elfte Team werden, für das Schröder in der besten Basketball-Liga der Welt auf dem Parkett steht.

Zumal diese Rolle durch den zweiten Trade vielleicht sogar etwas gewachsen ist. In ein potenzielles Crunchtime-Lineup mit Donovan Mitchell (1,88 m) und Garland (1,85 m) hätte Schröder als dritter kleiner Guard (1,85 m) kaum reingepasst – mit Garland hat nun aber eben der kleinste und defensiv angreifbarste Spieler dieses Trios die Cavs verlassen. Schröders Debüt für die Cavs verlief erfolgreich mit einem 124:91 bei den Los Angeles Clippers. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän kam bei seiner Premiere von der Bank und legte in 19 Minuten elf Punkte, zwei Rebounds und sechs Assists auf.

Cleveland Cavaliers holen James Harden: Gegen alle Regeln In gewisser Weise haben die Cavs mit diesem zweiten Deal ein paar Regeln gebrochen. Sie haben Garland für einen zehn Jahre älteren Spieler getradet und dabei sogar noch einen Pick abgegeben, wenn auch bloß einen Zweitrundenpick; unter normalen Umständen verbietet sich das. Normal sind die Umstände in Cleveland nur eben nicht. Garland zeigte in der vergangenen Saison, welches Potenzial er als Offensivspieler mitbringt; die beste Offense der NBA hatten die Cavs nicht zuletzt deshalb, weil der Point Guard die meisten Spiele seiner Karriere machte (75) und es zum zweiten Mal ins All-Star Game schaffte. Garland ist ein toller Shooter, ein wandelnder Paint Touch, der kreativste Passer im Kader. Anders als Harden (und Mitchell) ein sehr schneller Ball-Mover, wie gemacht für die Motion Offense von Head Coach Kenny Aktinson. Gegen Magic: Hartenstein mit Karriere-Meilenstein Selbst die ungewöhnlich "gesunde" Saison endete jedoch wie seine meisten anderen; mit Verletzungen. In den Playoffs spielte Garland entweder nicht oder schlecht - nach seinem Standard gemessen. Probleme am Zeh schränkten ihn ein und wurden auch in der Offseason nicht gelöst, auch in der laufenden Spielzeit fiel Garland schon mehrfach länger aus und suchte seine Form. Niemand kennt Garlands Krankenakte besser als die Cavs – der Trade deutet an, dass sie nicht mehr daran glaubten, die beste Version des Guards mal dann zur Verfügung zu haben, wenn es wirklich um etwas geht. Was nur ein bisschen ironisch anmutet, weil Harden diese Zweifel – aus anderen Gründen – im Prinzip ja auch schon seine ganze Karriere über begleiten.

Cleveland Cavaliers: (Wieder) doppelter Wert Auch bei diesem Trade gibt es eine finanzielle Komponente. Aktuell verdienen Garland und Harden zwar beinahe gleich viel, Garland hat jedoch noch zwei weitere Jahre mit garantierten 42 respektive 45 Millionen Dollar in seinem Arbeitspapier stehen. Bei Harden besteht eine Spieler-Option für die kommende Saison, die aber nur zu rund 13 Mio. garantiert ist – wahrscheinlich wird Cleveland Harden länger halten, aber mit großer Wahrscheinlichkeit dafür weniger zahlen als für Garland. Für ein so teures Team ist das essenziell. In sportlicher Hinsicht ist Harden in der Regular Season anders als Garland ein Muster an Verlässlichkeit. Über seine Karriere hat sich der elfmalige All-Star sehr selten verletzt. Wenn er ausfiel, lag das oft tatsächlich eher an Streiks oder offenen Trade-Forderungen. Aber das sollte nun zunächst ja kein Problem sein.

VIDEO: "Momentum!" Detlef Schrempf feiert deutschen Basketball ab

"The Beard" spielte in L.A. individuell eine sehr gute Saison, objektiv klar besser als Garland. Er ist ein anderer Spielertyp, aber smart genug, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden. Harden sollte Last von Mitchell nehmen, den Bigs mundgerechte Anspiele servieren, den offensiven Floor heben, wie er das bisher bei jeder Station seiner Karriere getan hat. Es dürfte einen Moment dauern, die Touches zwischen Mitchell und Harden richtig aufzuteilen, die beide gern den Ball in der Hand halten. Andererseits haben beide Erfahrung mit solchen Arrangements und ohnehin wird viel von Hardens Aufgabe darin bestehen, die Minuten ohne Mitchell erfolgreicher zu gestalten, die über die Saison bisher Clevelands größtes Problem waren (On/Off-Swing: +10,3). Überdies würde zwar niemand Harden für seine Defense einstellen, gegenüber Garland ist er indes aber schon aufgrund seiner Größe und Kraft ein Upgrade. Zumindest einige Probleme des Teams sollte er lösen; für die Regular Season, in der Cleveland um die beste Position kämpft (zwischen Platz zwei und acht ist im Osten alles schnell in Reichweite), erhöht er das Potenzial.

Cleveland Cavaliers: Playoff-Ceiling durch Trades erhöht? Nun ist die Regular Season natürlich nicht das, was in Cleveland ultimativ zählt. Und Harden hat seine eigenen Playoff-Dämonen; zwar hat er anders als Garland auch schon dominante Playoff-Leistungen gezeigt, gerade zum Ende enger Serien hin ist er in der Vergangenheit aber regelmäßig abgetaucht, mit Game 7 gegen die Nuggets im Vorjahr als jüngstem Beispiel. Er ist über seine Karriere in der Postseason unterm Strich nicht derselbe Spieler. Gleichzeitig können die Cavs aber darauf hoffen, dass die Playoff-Version Hardens ihnen vielleicht sogar reicht, im Osten zumindest. Bis zu einem gewissen Punkt kann er Teams tragen … und ab diesem Punkt müssten dann eben Mitchell, Evan Mobley und partiell auch mal Schröder übernehmen. Ist das die Idee hinter diesen Transaktionen? Nun … vielleicht. Die Conference sieht zumindest nicht so furchterregend aus, dass ein Harden-Mitchell-Max Strus-Mobley-Allen-Quintett mit Schröder, Ellis, Tyson, Sam Merrill und Dean Wade von der Bank sich vor irgendeinem Matchup wirklich verstecken müsste. Und Harden sollte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich Mitchell nicht schon in der ersten Runde beziehungsweise auf dem Weg dorthin "verheizen" muss.

