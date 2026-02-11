Im Jahr 2027 soll die NBA Europe starten. Ist auch die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki mit einem italienischen Team involviert?

Die Planungen für eine NBA Europe sind in vollem Gange. Die nordamerikanische Basketball-Liga peilt bereits einen Start im Oktober 2027 an. Medien wie beispielsweise "The Athletic" bringen nun auch die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki mit dem geplanten Europa-Ableger der NBA in Verbindung.

Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" schrieb, gehöre der gebürtige Würzburger zu einer Investoren-Gruppe, die den italienischen Klub Vanoli Basket Cremona übernehmen und nach Rom umsiedeln wolle. Dieser solle dann Teil der neu erschaffenen Liga werden.

Das Konsortium soll von Donnie Nelson angeführt werden. Dabei handelt es sich um den früheren General Manager der Dallas Mavericks, womit die Brücke zu Nowitzki geschlagen wäre.

Neben dem Deutschen soll auch Slowenien-Superstar Luka Doncic involviert sein, der wie Nowitzki lange bei den Mavericks aktiv war - und gewissermaßen dessen Kronprinz war, ehe er zu den Lakers abgegeben wurde.