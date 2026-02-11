NBA EUrope
NBA Europe: Spannende Gerüchte über Nowitzki-Engagement mit Italien-Klub
- Veröffentlicht: 11.02.2026
- 23:01 Uhr
- ran.de
Im Jahr 2027 soll die NBA Europe starten. Ist auch die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki mit einem italienischen Team involviert?
Die Planungen für eine NBA Europe sind in vollem Gange. Die nordamerikanische Basketball-Liga peilt bereits einen Start im Oktober 2027 an. Medien wie beispielsweise "The Athletic" bringen nun auch die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki mit dem geplanten Europa-Ableger der NBA in Verbindung.
Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" schrieb, gehöre der gebürtige Würzburger zu einer Investoren-Gruppe, die den italienischen Klub Vanoli Basket Cremona übernehmen und nach Rom umsiedeln wolle. Dieser solle dann Teil der neu erschaffenen Liga werden.
Das Konsortium soll von Donnie Nelson angeführt werden. Dabei handelt es sich um den früheren General Manager der Dallas Mavericks, womit die Brücke zu Nowitzki geschlagen wäre.
Neben dem Deutschen soll auch Slowenien-Superstar Luka Doncic involviert sein, der wie Nowitzki lange bei den Mavericks aktiv war - und gewissermaßen dessen Kronprinz war, ehe er zu den Lakers abgegeben wurde.
NBA Europe: Zweifel an Nowitzki-Engagement
Es gibt aber Zweifel, ob Nowitzki wirklich Teil der Gruppe ist. NBA-Experte Marc Stein dementierte unter Berufung auf Nowitzkis Sprecher, dass dieser zu Nelsons Team gehöre.
Auch Aussagen von Nowitzki selbst deuten nicht auf ein Engagement des NBA-Champions von 2011 hin. "Wir haben noch nicht mal irgendwelche Standorte und in anderthalb Jahren soll es losgehen. Also echt Respekt, das ist ein tougher Zeitplan", stellte er die ambitionierten Pläne Mitte Januar infrage.
Eine Anfrage von "The Athletic" soll die deutsche Basketball-Ikone umkommentiert gelassen haben.
NBA: Dennis Schröder als Wandervogel - Cleveland Cavaliers als 13. Station
Die Karriere des Dennis Schröder
Der deutsche Nationalspieler und Weltmeister erweitert seine NBA-Laufbahn als Wandervogel um ein weiteres Team und schließt sich den Cleveland Cavaliers an. Es ist bereits sein elftes Team und seine 13. Station in der NBA.. ran zeigt Schröders NBA-Karriere.
Atlanta Hawks (2013-2018)
Als 17. Pick im 2013er Draft unterschrieb Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks. In seiner Debut-Saison stand der Braunschweiger im Schnitt 13 Minuten auf dem Feld und legte 3,7 Punkte und 1,9 Assists auf. Diese Werte sollten sich in den Folgesaisons noch steigern. In der Spielzeit 2014/15 schaffte er es mit den Hawks bis in die Conference Finals, in denen sie 0-4 gegen die Cleveland Cavaliers verloren.
Atlanta Hawks (2013-2018)
In der Folge schaffte es das Team nie weiter, als in die zweite Runde der Playoffs zu kommen. In Schröders bis dahin statistisch bester Saison 2017/18 verpassten sie mit einem Record von 24-58 klar die Postseason. Die Stats des Deutschen in dieser Spielzeit: 19,4 Punkte, 3,1 Rebounds und 6,2 Assists. Seine Effektivität war jedoch überschaubar mit einem True-Shooting-Wert von 51,5 Prozent..
Oklahoma City Thunder (2018-2020)
Im Sommer 2018 ging es für Schröder in einem Drei-Team-Trade zu den Oklahoma City Thunder, bei denen Russell Westbrook und Paul George spielten. Schröder erklärte seinen Wechsel damals wie folgt: "Oklahoma ist dafür bekannt, in die Playoffs zu kommen. Ich kann nichts versprechen, aber wir wollen auf jeden Fall oben mitmischen."
Oklahoma City Thunder (2018-2020)
In seiner ersten Saison wurden die Playoffs zwar erreicht, jedoch verlor man in der ersten Runde 1-4 gegen die Portland Trail Blazers. Damals schickte Damian Lillard die Thunder mit einem legendären Game-Winner nach Hause. In der Folge wurde das Team umstrukturiert.
Oklahoma City Thunder (2018-2020)
Nach den Abgängen von Paul George und Russell Westbrook kam mit Shai Gilgeous-Alexander und Chris Paul frischer Wind ins Team. Durch die Ausbreitung des Coronavirus wurde in der Folge die 2019/20er Saison verkürzt und die Playoffs in der "Bubble" in Orlando ausgetragen. In einer packenden ersten Runde unterlagen die Thunder nur knapp in sieben Spielen 3-4 den Houston Rockets.
Oklahoma City Thunder (2018-2020)
Dennoch spielte Schröder die bis heute beste Saison seiner Karriere. Von der Bank kommend, stand der er fast immer im Closing-Line-Up von OKC. Es wird bis heute diskutiert, dass Schröder in diesem Jahr den "Sixth Man of the Year"-Award hätte gewinnen müssen. Das wäre die erste individuelle Auszeichnung seiner NBA-Karriere gewesen. Seine Stats in 2019/20: 18,9 Punkte, 4,0 Assists und fast 40 Prozent Dreier.
Los Angeles Lakers (2020-2021)
Im Sommer 2020 entschieden sich die Thunder komplett in den Rebuilt zu gehen. Das führte dazu, dass Schröder zum amtierenden "Bubble-Champ", den Los Angeles Lakers um LeBron James getradet wurde. In der regulären Saison lief alles nach Plan mit einer Endbilanz von 42-30 (verkürzte Saison).
Los Angeles Lakers (2020-2021)
In den Playoffs ging dann plötzlich alles ganz schnell bergab. In der ersten Runde im Westen ging es gegen die Phoenix Suns rund um Schröder-Mentor Chris Paul. Der "Point God" sollte die Oberhand behalten. 2-4 verloren die Lakers, nachdem sie die Serie mit 2-1 geführt hatten und in der Folge drei Partien in Folge verloren. Ein abruptes Ende seiner Zeit in LA.
Boston Celtics (2021-2022)
Im Sommer 2021 wollte Schröder einen neuen Vertrag bei den LA Lakers unterschreiben, doch alles kam anders. Der Guard soll Medienberichten zu Folge einen Vierjahresvertrag über 84 Millionen US-Dollar gefordert haben. Das war dem Team zu viel und so unterschrieb er für 5,9 Millionen US-Dollar einen Einjahresvertrag bei den Boston Celtics. In den Medien wurde Schröder zerrissen und Arroganz vorgeworfen.
Boston Celtics (2021-2022)
Für die Kelten absolvierte der Deutsche 49 Spiele, in denen ihm 14,4 Punkte und 4,2 Assists gelangen. Obwohl es für ihn eigentlich gut lief, entschieden sich die Celtics den Braunschweiger während der Saison, am 10. Februar 2022, zusammen mit Enes Freedom und Bruno Fernandeo für Daniel Theis zu traden.
Houston Rockets (2022)
In der Folge absolvierte er noch 15 Spiele für die Houston Rockets. Dort kam er auf 10,9 Punkte, sowie 5,9 Assists. Nach der Saison 2021/22 war in Houston auch wieder Schluss für ihn.
Los Angeles Lakers (2022-2023)
Im Sommer 2022 kam es dann zu seinem zweiten Intermezzo bei den Lakers. In der regulären Saison mauserte sich das Team aus LA zu einer 43-39-Bilanz, die für Platz sieben im Westen reichte. In der ersten Runde der Playoffs wartete der zweite Platz des Westens, die Memphis Grizzlies.
Los Angeles Lakers (2022-2023)
In sechs Spielen setzten sich die Lakers gegen ersatzgeschwäche Grizzlies durch, wodurch sie in der zweiten Runde auf die Golden State Warriors und den amtierenden Champion trafen. In dieser Serie übernahm Schröder die Verteidigung Stephen Currys - mit Erfolg. Die Lakers gewannen die Serie 4-2. In den Western-Conference-Finals war die Sache dann klar. Mit 4-0 wurde LA von den Denver Nuggets gesweept.
Toronto Raptors (2023-2024)
Da die Lakers ihm in der Folge keinen neuen Vertrag geben wollten, schloss sich Schröder im Sommer 2023 den Toronto Raptors an und unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag über 25 Millionen US-Dollar.
Brooklyn Nets (2024)
Unzufrieden mit der Situation in Kanada wurde Schröder mitsamt seines Vertrags vor der Trade Deadline 2024 zu den Brooklyn Nets getradet. Mit denen dümpelte er zwar im Mittelmaß rum, Schröder brillierte jedoch neben Collin Sexton als einer der besten Spieler dort.
Golden State Warriors (2024-2025)
Folgerichtig verdiente sich Schröder einen Trade zu einem Contender, nämlich den Golden State Warriors. Die Kalifornier erhofften sich von Schröder, dass er an der Seite von Steph Curry und Draymond Green auf und neben dem Parkett Ruhe bei den kriselnden Warriors reinbringt.
Utah Jazz (2025)
Die Zeit bei den Warriors lief jedoch mehr als unbefriedigend. Die Leistungen stimmten nicht und Schröder wurde sogar gebencht. Weil die Warriors ihren letzten Trade-Strohhalm nutzen wollten, wurde der Point Guard im Zuge des Jimmy-Butler-Trades erneut weitergeschoben. Kurz stand er bei den Utah Jazz unter Vertrag, dann ...
Detroit Pistons (2025)
... ging es für Schröder wenige Momente vor Ablauf der Trade Deadline 2025 zu den Detroit Pistons. Für die Jazz hat er also kein einziges Spiel bestritten.
Sacramento Kings (2025 - 2026)
Im Sommer 2025 einigte sich Schröder mit den Kings auf einen Dreijahresvertrag. Für die Kings kam er im Schnitt auf Schnitt auf 12,8 Punkte, 5,3 Assists und 3,1 Rebounds pro Partie.
Cleveland Cavaliers (seit Februar 2026)
Trotzdem blieb Schröder nicht sonderlich lange in der Hauptstadt Kaliforniens. Die Zeit bei den Kings endete im Februar 2026, Schröder zieht nun weiter zu den Cleveland Cavaliers. Es ist bereits seine 13. Station in der NBA, die Cavaliers könnten das elfte Team werden, für das Schröder in der besten Basketball-Liga der Welt auf dem Parkett steht.
NBA Europe: Alba Berlin und Bayern München dabei?
Ob mit oder ohne Nowitzki: Die Pläne für die NBA Europe schreiten voran und werden vom Basketball-Weltverband FIBA hinter den Kulissen vorangetrieben. Wie NBA-Vize Mark Tatum Ende Januar bestätigte, sollen aus allen fünf großen europäischen Ländern (Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien) je zwei Teams dabei sein.
Aus Deutschland wäre Ex-Meister Alba Berlin ein möglicher Kandidat, da der Hauptstadt-Klub nicht mehr in der privatwirtschaftlich organisierten Euroleague spielt. Der FC Bayern ist hingegen noch Teil der Liga - und müsste sich von dieser wohl erst abkapseln.
Aus Italien gilt Olympia Milano als gesetzter Vertreter für eine NBA Europe. Die zweite Mannschaft könnte dann der besagte Klub Vanoli Basket Cremona sein, der Rom als Standort vertreten würde.
In Summe sollen 16 Teams zum geplanten Wettbewerb gehören. Zehn bis zwölf dieser Klubs sollen fest mit dabei sein, während vier rotierende Plätze vorgesehen sind.