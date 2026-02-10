NBA: Franz Wagner feiert Comeback für Orlando Magic gegen Milwaukee Bucks

Die Orlando Magic haben dank Comebacker Franz Wagner einen Sieg gefeiert: Gegen die Milwaukee Bucks ohne Giannis Antetokounmpo gab es einen souveränen Erfolg. Franz Wagner hat in der NBA sein Comeback für Orlando Magic gefeiert. Nach seiner Knöchelverletzung gewann der Welt-und Europameister mit der Franchise aus Florida 118:99 gegen die Milwaukee Bucks, die weiter ohne Superstar Giannis Antetoukounmpo auskommen mussten. Wagner erzielte in fast 17 Minuten von der Bank 14 Punkte, ebenso wie sein älterer Bruder Moritz. "Es ist schön, wieder dabei zu sein. Es macht viel Spaß, mit dieser Gruppe zu spielen", sagte Franz Wagner, der sechs seiner zehn Würfe aus dem Feld traf und zudem fünf Assists beisteuerte, bei "Peacock": "Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Wir haben ein ziemlich konstantes Spiel gezeigt."

Orlando Magic: Franz Wagner fehlte einen Monat Der 24-Jährige hatte zuletzt am 18. Januar das London-Game gegen die Memphis Grizzlies bestritten, dann aber erneut an Knöchelbeschwerden laboriert, nachdem er Anfang Dezember gegen die New York Knicks umgeknickt war. Orlando feierte den dritten Sieg in Serie, liegt mit 28-24 Siegen auf Rang sieben der Eastern Conference und hat die Playoffs im Blick. Bester Werfer war Guard Anthony Black mit 26 Punkten, Europameister Tristan da Silva kam auf drei Zähler. "Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Natürlich ist die Saison nicht so verlaufen, wie wir es uns vorher vorgestellt hatten", sagte Wagner über die Ziele im weiteren Saisonverlauf. "Wir haben bereits zu viele Spiele verloren. Wir brauchen jeden Sieg, den wir holen können. Das muss unsere Einstellung für die Zukunft sein."

