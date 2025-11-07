NBA
NBA Europe: Starttermin bekannt? Teilnehmerfeld wächst
- Aktualisiert: 11.11.2025
- 15:42 Uhr
Die Planungen einer NBA Europe nehmen wohl weiter konkrete Formen an und könnte möglicherweise im Jahr 2027 umgesetzt werden.
Die International Basketball Federation (FIBA) arbeitet zusammen mit der NBA an einer NBA Europe, mit dem Ziel, eine Liga mit 16 Teams an den Start zu bringen.
Als möglicher Starttermin der neuen, europäischen Basketball-Liga wird demnach der Oktober 2027 angepeilt.
Wie George Aivazoglou, Geschäftsführer von NBA Europe, erklärte, könnte es allerdings in der ersten Saison einer NBA Europe durchaus sein, dass noch nicht das Ziel von 16 Teams erreicht werde.
Die Aussage von Aivazoglou deutet darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht alle 16 Mannschaften feststehen, mit denen eigentlich geplant wurde.
NBA Europe: München und Berlin im Fokus
Das geplante Modell mit 16 Teams sieht zwölf feste Franchises in zahlreichen europäischen Metropolen vor. Auch deutsche Teams könnte demnach vertreten sein, München und Berlin stehen im Blickpunkt.
Großbritannien (mit London und Manchester), Frankreich (Paris und Lyon), Spanien (Madrid und Barcelona), Italien (Rom und Mailand), Griechenland (Athen) und die Türkei (Istanbul) solchen ebenfalls Teams in der künftigen NBA Europe an den Start bringen.
Neben den zwölf festen Standorten gibt es vier Startplätze, für die sich weitere Teams qualifizieren können. Dies gehe entweder über den Gewinn der FIBA Basketball Champions League oder gut Leistungen in den nationalen Ligen, wie Aivazoglou erklärte.
"Wir sind mit unserer Herangehensweise und unserem Dialog mit dem Markt bereits weit fortgeschritten", machte der Geschäftsführer von NBA Europe den Fans Hoffnung, dass es tatsächlich bald eine neue Basketball-Liga in Europa geben könnte: "Wir führen intensive Gespräche mit Investoren."
Zudem stellt Aivazoglou in Aussicht, dass künftig NBA-Teams und gegen Mannschaften der NBA Europe in einem Wettbewerb gegeneinander antreten könnten. Also ein ähnlicher, interkontinentaler wie im Fußball die FIFA Klub-WM. "Eines der Dinge, die wir sehr bald nach dem Start dieser Liga tun werden, ist wahrscheinlich die Schaffung eines neuen Turniers", sagte Aivazoglou.