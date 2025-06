Die Indiana Pacers, angeführt von Tyrese Haliburton, sind drauf und dran, eine der größten NBA-Sensationen der Liga-Historie zu erreichen. Die Erfolgsgeschichte erinnert nicht nur deswegen an den legendären Run von Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks 2011.

Von Christoph "Icke" Dommisch und Raman Rooprail

"He's got a Chip on his Shoulder" ist eine klassische amerikanische Floskel.

Sinngemäß übersetzt: "Er hat etwas zu beweisen" oder "Er fühlt sich unterschätzt und will es allen zeigen".

Auch wenn US-Sportstars diese Floskel teils inflationär benutzen, trifft diese auf kaum jemand besser zu als auf Tyrese Haliburton.

In einem Interview Ende 2023 untermauerte Haliburton dieses Narrativ. "Mein ganzes Leben schon", antwortete der Point Guard der Indiana Pacers auf die Frage in der "The Dan Patrick Show", wie lange er schon den berühmten "Chip on his Shoulder" trägt.

Das Narrativ erhielt in dieser Saison neues Futter. Erst verpasste er überraschend eine All-Star-Nominierung, dann wurde Haliburton in einer anonymen Umfrage unter NBA-Spielern vor den Playoffs zum "Most Overrated Player" der Liga gewählt.

Ob eine neue Umfrage heute das gleiche Ergebnis hervorbringen würde? Wohl kaum.