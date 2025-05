Die NBA Draft Lottery 2024 produzierte wie schon in den vergangenen Jahren sehr überraschende Resultate - vor allem in der Top 3.

Gewinner: Atlanta Hawks

Drei mickrige Prozent betrug die Chance der Hawks, am Ende ganz oben zu stehen. Selbst Jim Carreys Charakter in "Dumm und Dümmer" hätte nicht gedacht, dass der Nr.1-Pick in Atlanta landen würde.

Das Team hatte immerhin 36 Spiele gewonnen, mehr als doppelt so viele wie Detroit oder Washington. "Belohnt" wurden diese Teams trotzdem nicht.

Stattdessen bekam Atlanta dieses Geschenk des Himmels – und damit in erster Linie einen Türöffner. Den offensichtlichen Star an der Spitze gibt es in diesem Jahr zwar nicht, dafür aber eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und das bezieht sich auch auf Atlanta selbst; die Hawks stehen in dieser Offseason am Scheideweg.

Der Pick erhöht ihre Flexibilität, könnte sich auch sehr hilfreich bei einem etwaigen Rebuild erweisen.

Dieser steht prinzipiell wohl ohnehin an. Trae Young und Dejounte Murray haben mittlerweile bewiesen, dass sie nicht ideal zusammenpassen, in den gemeinsamen Minuten der beiden Star-Guards betrug das Net-Rating -6. Einer von beiden – oder beide – könnte in der Offseason verschifft werden, auch bei Teilen des restlichen Kaders ist das nicht ausgeschlossen.

Die einzige Option, die in Wirklichkeit keine ist, ist Stillstand: Die Hawks haben jetzt schon über 163 Millionen Dollar an Gehältern für 24/25 in den Büchern stehen, die Cap Holds ihrer Free Agents (unter anderem Saddiq Bey) betragen noch zusätzlich fast 30 Millionen.

Mit dem Gehalt des First Picks könnte Atlanta so sehr schnell ein Second-Apron-Team werden, was bei der Erfolglosigkeit des aktuellen Kerns tunlichst vermieden werden sollte (die Hawks gewannen zuletzt 2021 eine Playoff-Serie). Es stehen Veränderungen an. Gelingt ihnen ein guter Pick an Position 1, kann dieser ihnen zu einem guten Start in die nächste Ära verhelfen.