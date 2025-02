NBA heute live: Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks im TV, Livestream und im Liveticker

Dallas musste sich hingegen zuletzt in der NBA mit 102:126 gegen die Golden State Warriors geschlagen geben. Steph Curry sorgte dabei mit 30 Punkte fast im Alleingang für die Entscheidung zugunsten der Warriors. Bei den Mavs war Kyrie Irving mit 17 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Zuletzt lief es für die Lakers in der NBA ordentlich, gegen die Denver Nuggets (123:100) und die Portland Trail Blazers (110:102) feierte die Franchise aus Kalifornien jeweils Siege. Gegen die Nuggets war Doncic mit 32 Punkten auch der erfolgreichste Werfer.

In der Nacht auf den 26. Februar 2025 empfangen die Lakers die Mavericks ab 4 Uhr deutscher Zeit in der crypto.com Arena von Los Angeles.

Erstmals nach seinem Blockbuster-Trade in der NBA von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers kommt es nun zum Wiedersehen von Luka Doncic mit seinem Ex-Team.

Mit den Los Angeles Lakers trifft Luka Doncic erstmals auf sein Ex-Team Dallas Mavericks. ran zeigt, wie ihr das NBA-Spiel in der Nacht auf Mittwoch live verfolgen könnt.

Das Wichtigste zur NBA in Kürze

NBA heute live: Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks - wann geht's los?

NBA heute live: Läuft das Spiel Lakers vs. Mavericks im Free-TV?

Nein, das Spiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Dallas Mavericks wird nicht im Free-TV übertragen.

Bei ran laufen die Partien regelmäßig zur besten Sendezeit in der Prime Time am Samstag- und Sonntagabend und gleichzeitig live auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn.