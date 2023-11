NBA In-Season Tournament: Was ist das? Modus, Regeln, Tabellen, Spiele und Termine

Alle 30 Teams nehmen seit dem 3. November am In-Season-Turnier teil, die Franchises wurden dazu in sechs Gruppen unterteilt. Nach der Gruppenphase geht der Wettbewerb in eine K.o.-Phase. Die zwei Teams, die sich bis zum Finale durchsetzen können, treffen am 9. Dezember in Las Vegas aufeinander.

NBA In-Season-Tournament - die kommenden Spiele

In der Nacht von Freitag (17. November) auf Samstag (18. November) MEZ

Bucks at Hornets

Knicks at Wizards

76ers at Hawks

Pistons at Cavaliers

Celtics at Raptors

Kings at Spurs

Magic at Bulls

Nuggets at Pelicans

Suns at Jazz

Lakers at Trail Blazers

Rockets at Clippers

In der Nacht von Dienstag (21. November) auf Mittwoch (22. November) MEZ

Cavaliers at 76ers

Jazz at Lakers

Raptors at Magic

Pacers at Hawks

Trail Blazers at Suns