Die Entscheidung in der Final-Serie der NBA ist gefallen. Zum ersten Mal in der Klub-Geschichte konnten sich die Oklahoma City Thunder zum NBA-Champion krönen.

Die Thunder mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein waren in der eigenen Halle Favorit, doch die Serie verlief bisher komplett ausgeglichen. Letztendlich krönte sich OKC erstmals zum Meister!

Es war das allerletzte Spiel der NBA-Saison: Nachdem die Indiana Pacers zuletzt in der eigenen Halle die Final-Serie zum 3:3 ausglichen, entschied die letzte Partie in Oklahoma City darüber, wer NBA-Champion wird.

