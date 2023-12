NBA In-Season Tournament: Was ist das? Modus, Regeln, Viertelfinal-Paarungen

Anzeige Die NBA Saison 2023/24 bringt eine absolute Neuheit mit sich: Das In-Season-Tournament feiert seine Premiere. Aber worum geht es beim neuen Pokalwettbewerb der NBA? In welche Gruppen werden die 30 Teams unterteilt? Wann wird gespielt? ran klärt auf Im Sommer hatte NBA Commissioner Adam Silver das "In-Season-Tournament" angekündigt. Ein Turnier, das parallel zur Regular Season verläuft - ganz im Stil der europäischen Fußball-Pokalwettbewerbe. Neben der Larry O'Brien Trophy der NBA Finals wird ab dieser Spielzeit also ein zweiter Titel vergeben: der "NBA Cup". Alle 30 Teams nehmen seit dem 3. November am In-Season-Turnier teil, die Franchises wurden dazu in sechs Gruppen unterteilt. Nach der Gruppenphase geht der Wettbewerb in eine K.o.-Phase. Die zwei Teams, die sich bis zum Finale durchsetzen können, treffen am 9. Dezember in Las Vegas aufeinander. Aber wie genau sieht der neue Turnier-Modus aus? Wann finden die Spiele statt? Und in welche Gruppen wurden die Teams unterteilt? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum neuen "NBA In-Season-Tournament". Schon gewusst? So könnt Ihr die NBA in Deutschland live im TV und Livestream sehen.

NBA In-Season-Tournament: Die Viertelfinal-Paarungen Dienstag, 5. Dezember, 1:30 Uhr: Boston Celtics at Indiana Pacers

Dienstag, 5. Dezember, 4 Uhr: New Orleans Pelicans at Sacramento Kings

Mittwoch, 6. Dezember, 1:30 Uhr: New York Knicks at Milwaukee Bucks

Mittwoch, 6. Dezember, 4 Uhr: Phoenix Suns at Los Angeles Lakers

NBA In-Season-Tournament - Der Modus Für das Turnier wurden die Teams in Fünfergruppen gelost. Gegner sind Mannschaften aus der eigenen Conference, aber nicht zwingend aus der eigenen Division. Jedes Team bestreitet zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Die sechs Gruppensieger sowie das beste Team jeder Conference, das seine Gruppe nicht gewann, ziehen in die K.o.-Runde ein. Bei gleicher Bilanz in der Gruppenphase wird zunächst der direkte Vergleich als Tiebreaker herangezogen, im Anschluss zählt die Punktedifferenz, dann die Anzahl erzielter Punkte und dann die Regular-Season-Bilanz der vergangenen Saison. Sollte all das gleich sein, wird per Los entschieden. Im Viertelfinale, das im Unterschied zu den Playoffs nur eine Partie ist, trifft der bestplatzierte Gruppensieger auf das Wildcard-Team und hat Heimrecht, der zweitbeste Gruppensieger empfängt den drittbesten Gruppensieger. Halbfinale - ebenfalls nur eine Partie - und Finale werden schließlich auf neutralem Boden in Las Vegas ausgetragen. Mit Ausnahme des Endspiels gelten alle Begegnungen auch als Regular-Season-Partien.

NBA In-Season-Tournament: In welche Gruppen wurden die Teams unterteilt und wie sehen die finalen Standings aus? Die 30 NBA-Teams wurden zunächst in ihre Conference (East & West) unterteilt. Im Anschluss wurden pro Conference drei Fünfergruppen ausgelost. Nachfolgend seht ihr alle Gruppen sowie den aktuellen Zwischenstand. Eastern Conference Gruppe A: 1. Indiana Pacers (4-0, +39) - für das Viertelfinale qualifiziert

2. Cleveland Cavaliers (3-1, +29) - ausgeschieden

3. Philadelphia 76ers (2-2, +9) - ausgeschieden

4. Atlanta Hawks (1-3, -32) - ausgeschieden

5. Detroit Pistons (0-4, -45) - ausgeschieden Eastern Conference Gruppe B: 1. Milwaukee Bucks (4-0, +46) - für das Viertelfinale qualifiziert

2. New York Knicks (3-1, +42) - für das Viertelfinale qualifiziert

3. Miami Heat (2-2, +4) . ausgeschieden

4. Charlotte Hornets (1-3, -54) - ausgeschieden

5. Washington Wizards (0-4, -38) - ausgeschieden Eastern Conference Gruppe C: 1. Boston Celtic (3-1, +27) - für das Viertelfinale qualifiziert

2. Orlando Magic (3-1, +22) - ausgeschieden

3. Brooklyn Nets (3-1, +20) - ausgeschieden

4. Toronto Raptors (1-3, -21) - ausgeschieden

5. Chicago Bulls (0-4, -48) - ausgeschieden Western Conference Gruppe A: 1. Los Angeles Lakers (4-0, +74) - für das Viertelfinale qualifiziert

2. Phoenix Suns (3-1, +34) - für das Viertelfinale qualifiziert

3. Utah Jazz (2-2, -13) - ausgeschieden

4. Portland Trail Blazers (1-3, -39) - ausgeschieden

5. Memphis Grizzlies (0-4, -56) - ausgeschieden Western Conference Gruppe B: 1. New Orleans Pelicans (3-1, +33) - für das Viertelfinale qualifiziert

2. Houston Rockets (2-2,+10) - ausgeschieden

3. Dallas Mavericks (2-2, -8) - ausgeschieden

4. Denver Nuggets (2-2, -10) - ausgeschieden

5. Los Angeles Clippers (1-3, -25) - ausgeschieden Western Conference Gruppe C: 1. Sacramento Kings (4-0, +30) - für das Viertelfinale qualifiziert

2. Minnesota Timberwolves (3-1, 0) - ausgeschieden

3. Golden State Warriors (2-2, +4) - ausgeschieden

4. Oklahoma City Thunder (1-3, +24) - ausgeschieden

5. San Antonio Spurs (0-4, -58) - ausgeschieden

NBA In-Season-Tournament: Wann findet der Wettbewerb statt? Das neue Pokalturnier der NBA startete in der Nacht vom 3. auf den 4. November mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase. Die Gruppenphase endet am 28. November.

NBA In-Season-Tournament: Wann findet die K.o.-Phase statt? Die K.o.-Runde beginnt mit den Viertelfinalspielen in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember und endet mit dem Championship Game am 9. Dezember.

NBA In-Season-Tournament: Wann und wo findet das Finale statt? Das Finale des In-Season-Turnier findet am 9. Dezember 2023 in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, statt. Auch die beiden Halbfinals werden in Las Vegas stattfinden.

NBA In-Season-Tournament: Die Termine im Überblick Start der Gruppenphase: 3. November 2023 Ende der Gruppenphase: 28. November 2023 Viertelfinale: 5. und 6. Dezember 2023 Halbfinale (Las Vegas): 7. Dezember 2023 Finale (Las Vegas): 9. Dezember 2023

NBA In-Season-Tournament: Bestreiten die Teams durch das Turnier mehr Spiele? Nein, die Teams werden vor den NBA-Playoffs weiterhin 82 Spiele bestreiten, denn die Partien des In-Season-Turniers zählen auch als Regular-Season-Spiele. Siege und Niederlagen im Turnier werden also für die Regular-Season-Standings gewertet. Das gilt sowohl für die Gruppenphase, als auch für die K.o-Phase - mit Ausnahme des Endspiels.

NBA In-Season-Tournament: Werden die Spieler für Turniersiege belohnt? Ja, die NBA hat das Turnier mit mehreren Prämien ausgestattet. Für einen Viertelfinaleinzug bekommt jeder Spieler 50.000 US-Dollar. Wer es bis ins Halbfinale schafft, erhält 100.000 US-Dollar. Spieler der Mannschaft, die das Finale verliert, bekommen 200.000 US-Dollar. Für die Siegermannschaft schüttet die NBA 500.000 US-Dollar pro Spieler aus.

NBA In-Season-Tournament: Wo werden die Spiele ausgetragen? Jedes Team bestreitet in der Gruppenphase zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Alle 30 Teams haben dabei eine spezielle Parkett-Lackierung, die für die In-Season-Tournament-Spiele eingesetzt wird.

