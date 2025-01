Verletzungen gehören in der NBA leider zum Tagesgeschäft. Auch in der Saison 2024/25 bangen die 30 NBA-Teams um einige ihrer Stars. ran fasst die wichtigsten News zu Verletzungen zusammen. Die NBA-Saison 2024/25 läuft. Welche Spieler sind verletzt, wer fällt langfristig aus? ran gibt einen Überblick über die prominentesten Fälle. Nächste NBA-Übertragungen im Free-TV Samstag, 28. Dezember, 23:50 Uhr: Oklahoma City Thunder at Charlotte Hornets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

26.01.2025: Maxi Kleber von den Dallas Mavericks zieht sich einen Fußbruch zu Maxi Kleber fehlt den Dallas Mavericks in der NBA auf unbestimmte Zeit. Der deutsche Basketballprofi erlitt bei der Niederlage des Vizemeisters gegen Titelverteidiger Boston Celtics (107:122) eine Fraktur im Fuß, genauere Untersuchungen sollen in der kommenden Woche folgen. Für Dallas bedeutet dies den nächsten Ausfall, am schwersten wiegt seit Weihnachten das Fehlen von Ausnahmespieler Luka Doncic. Der Slowene pausiert weiterhin wegen einer Wadenverletzung. Kleber verließ am Samstag das Parkett gegen Ende des dritten Viertels und kehrte nicht mehr zurück. Schon in der Saisonvorbereitung hatte ihn eine Sprunggelenksverletzung gebremst, in den folgenden Wochen schlug er sich mit Problemen im Oberschenkel und den Bauchmuskeln herum. Insgesamt verpasste der 32-Jährige in dieser Saison schon zwölf Spiele.

25.12.2024: Luka Doncic von den Mavericks verletzt sich im Spiel gegen die Timberwolves Bitteres Ende seines Christmas-Game-Einsatzes für Luka Doncic! Der Superstar der Dallas Mavericks zog sich im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves im zweiten Viertel eine Zerrung in der linken Wade zu und kam nach der Pause nicht wieder zurück aufs Feld. Doncic humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank, nachdem er sich die Verletzung bei einem Dribbling zugezogen hatte. In dieser Saison hat er schon eine Vielzahl an Spielen wegen Problemen an seiner linken Wade verpasst. Ob und wie lange er nun ausfällt, steht noch nicht fest. Angesichts der Vorgeschichte aber ist eine längere Ausfallzeit zu befürchten.

11.12.2024: Kawhi Leonard vor Comeback für die Clippers Kawhi Leonard könnte bald sein Saisondebüt für die Los Angeles Clippers geben. Der 33-Jährige hat seit Monaten mit einer Knieverletzung zu kämpfen, kehrte am Dienstag aber erstmals in dieser Saison wieder ins Training zurück. Das teilte Head Coach Ty Lue mit. Sollte Leonard keine Rückschläge erleiden, könnte er innerhalb der nächsten beiden Wochen zum ersten Mal seit April wieder auf das NBA-Parkett treten, berichtet "ESPN". Die Entzündung am Knie plagt den zweimaligen MVP schon seit Ende der abgelaufenen Spielzeit: Leonard verpasste die letzten acht Partien der Regular Season und kam in den Playoffs auch nur zwei Mal zum Einsatz. Außerdem kostete ihn die Verletzung im Sommer die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Der Forward stand ursprünglich im Aufgebot für Team USA, wurde aufgrund der Knieprobleme aber nur wenige Wochen vor Turnierbeginn von Derrick White ersetzt.

Auch ohne Leonard haben die Clippers in dieser Saison aber positiv überrascht. Mit James Harden und Norman Powell als Leistungsträger und einer Bilanz von 14-11 steht das Team aktuell auf Platz 6 in der Western Conference. Von den letzten fünf Spielen konnten die Clippers allerdings nur zwei gewinnen. Die Rückkehr des sechsmaligen All-Stars Leonard könnte laut Head Coach Lue ein wichtiger Boost für das Team sein: "Die Jungs haben ihn auf dem Parkett gesehen und das hat uns wirklich Energie gegeben"

08.12.2024: New Orleans Pelicans wochenlang ohne Brandon Ingram Das haben die New Orleans Pelicans gerade noch gebraucht. Mit einem Record von 5-19 ist man ohnehin Letzter in der Western Conference, jetzt fällt mit Brandon Ingram on top einer der Starspieler auf unbestimmte Zeit aus. Heute NBA live: Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream Wie "ESPN"-Reporter Chams Sharania vermeldet, laboriert der Small Forward an einem verstauchten Knöchel. Ingram zog sich die Verletzung bei der 109:119-Niederlage gegen Oklahoma City Thunder zu, nach einem Fade Away hatte er sich den Knöchel beim Aufkommen verdreht. Seine Pelicans-Kollegen mussten dem 27-Jährigen vom Platz helfen. Im Bericht ist von einer schweren Verstauchung die Rede, die Ausfallzeit könne noch nicht abgeschätzt werden. In aller Regel dauere eine vollständige Heilung aber circa zwei bis drei Wochen.

28.11.2024: Stephen Curry laboriert an Knieproblemen: Golden State Warriors hoffen auf rasche Rückkehr Die Golden State Warriors mussten im 18. Spiel der laufenden Regular Season ohne die Dienste von Superstar Stephen Curry auskommen. Bei der 101:105-Niederlage in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Oklahoma City fehlte der 36-Jährige laut NBA-Verletzungsbericht aufgrund von bilateralen Knie- und Patellofemoral-Schmerzen. Wie "ESPN" von Coach Steve Kerr erfahren haben möchte, soll Curry, der bereits am Dienstag aus dem Training herausgenommen wurde, beim nächsten Match wieder mit dabei sein. Dieses steht am 1. Dezember (ab 3:00 Uhr im Live-Ticker bei ran.de) auf dem Programm, wenn es zu den Phoenix Suns geht. "Seine Knie haben ihn behindert. Das war keine Überraschung", schilderte Kerr die Gründe für das Fehlen des Superstars, kündigte gleichermaßen aber sein Comeback an. "Hoffentlich gibt dies Steph die Zeit, die er in den nächsten Tagen braucht, um sich auf unser Auswärtsspiel. Mit 36 wirst du immer mal mehr Schmerzen haben. Glücklicherweise war das MRT, das er gestern hatte, negativ", zeigte er sich erleichtert. Es brauche nun nur etwas Zeit, "um die Sehnenentzündung in seinen Knien heilen zu lassen", was es hoffentlich auch "in den nächsten Tagen tun" wird. Die Golden State Warriors stehen trotz des Ausfalls von Curry und der Niederlage gegen OKC mit einem Record von 12-6 gut da und belegen sogar Rang drei in der Western Conference. Curry kommt auf 22,4 Punkte pro Partie und trifft bislang bärenstarke 44,4 Prozent seiner Dreier.

24.11.2024: Charlotte Hornets verlieren Star-Forward Grant Williams für Rest der Saison Bittere Nachrichten für die Charlotte Hornets! Im letzten Viertel der 119:125-Niederlage gegen die Milwaukee Bucks zog sich Forward Grant Williams eine schwerwiegende Knieverletzung zu - die MRT bestätigte am Sonntag einen Riss des Kreuzbandes, des Meniskus und der dazugehörigen Bänder im rechten Knie. Das hat "ESPN" erfahren. Durch diese Horror-Verletzung fällt Williams, der 2024 durchschnittlich 10,4 Punkte, 5,1 Rebounds und 2,3 Assists pro Spiel erzielt, für den Rest der Saison aus. Der 26-Jährige wechselte im vergangenen Jahr im Rahmen eines Trades von den Dallas Mavericks zu den Hornets, wo er sich als Führungsspieler etablierte.

21.11.2024: Doncic fehlt den Mavericks vorerst Die Dallas Mavericks müssen in der NBA vorerst ohne ihren Superstar Luka Doncic auskommen. Der Slowene hat sich beim 132:91 gegen die New Orleans Pelicans in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch "eine Verstauchung des rechten Handgelenks" zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung am Donnerstag ergab. Doncic soll "in einer Woche neu untersucht werden", hieß es in der Mitteilung der Mavs.

21.11.2024: Paul George überstreckt sich erneut das Knie Die Philadelphia 76ers haben nicht nur das Spiel bei den Memphis Grizzlies verloren (111:117), sondern auch Superstar Paul George. Im zweiten Viertel überstreckte er sich sein linkes Knie und konnte nicht weiterspielen. Bereits in der Preseason überstreckte er sich dasselbe Knie und verpasste deshalb die ersten fünf Spiele der Sixers. Eine leichte Entwarnung gab es von Head Coach Nick Nurse. Auf die Frage, ob er einen strukturellen Schaden ausschließen könne, sagte er "Ich denke schon."

11.11.2024: Oklahoma City Thunder mehrere Monate ohne Chet Holmgren Bitterer Rückschlag für die Oklahoma City Thunder! Wie das Team offiziell mitgeteilt hat, wird Superstar Chet Holmgren vorerst pausieren müssen. Der Center zog sich bei der 116:127-Pleite gegen die Golden State Warriors einen Bruch des rechten Beckenflügels zu und fällt damit mehrere Monate aus. Wann genau eine Rückkehr zu erwarten ist, vermeldete OKC nicht. Ein Update soll es in ungefähr acht bis zehn Wochen geben, mit einem Comeback in der laufenden Saison wird aber gerechnet.

10.11.2024: Kevin Durant fehlt Suns in den nächsten Spielen Die Phoenix Suns werden in den nächsten Spielen auf ihren Superstar Kevin Durant verzichten müssen. Der 37-Jährige zog sich beim 114:113 Sieg gegen die Dallas Mavericks am Freitag eine Zerrung in der Wade zu. In zwei Wochen soll der Forward erneut untersucht werden, bis dahin wird er auf jeden Fall aussetzen müssen. Aber auch eine noch längere Ausfallzeit ist möglich. Für die Suns ist das sehr bitter, da Durant entscheidenden Anteil am starken Saisonstart des Teams (8-1) hatte. Durant erzielte in dieser Saison bisher im Schnitt 27,6 Punkte und stand mehr als 38 Minuten auf dem Parkett.

09.11.2024: Oberschenkelzerrung! Zion Williamson fehlt Pelicans vorerst Die Verletzungsprobleme der New Orleans Pelicans halten weiterhin an. Wie die Franchise am Samstag bekanntgab, hat es nun Zion Williamson erwischt, er fällt wegen einer Oberschenkelzerrung für zunächst unbestimmte Zeit aus. Damit gehen auch die persönlichen Verletzungs- und vor allem Oberschenkel-Probleme für Williamson weiter, der in der laufenden Saison bereits vier der ersten zehn Partien der Pelicans verpasst hat. Mit durchschnittlich 22,7 Punkten war Williamson in der bisherigen Saison der zweiterfolgreichste Scorer im Team der Pelicans.

07.11.2024: Maxey fehlt Philadelphia wochenlang Bittere Nachricht für die Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey wird laut "ESPN" mehrere Wochen ausfallen. Der Guard zog sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu, eine genauere Diagnose soll nach weiteren Untersuchungen im Verlauf des Donnerstags erfolgen. Die 76ers haben sich aber bereits darauf eingestellt, länger auf den 24-Jährigen zu verzichten, da sie Vorsicht walten und Maxey die Zeit zur Genesung zugestehen wollen. Maxey war in der vergangen Saison der Durchbruch zum Starspieler gelungen. Er erzielte im Durchschnitt mehr Punkte (25,9), Rebounds (3,7), Assists (6,2), Steals (1,0) und Dreipunktwürfe (212) als je zuvor und wurde als "Most Improved Player" ausgezeichnet der NBA ausgezeichnet.

