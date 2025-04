Denn nach wie vor halten sich Gerüchte um Wechsel in der besten Basketball-Liga der Welt. Von fixen Deals wie Vertragsverlängerungen oder Entlassungen ganz abgesehen.

In der NBA stand am Donnerstag, 6. Februar, ein wichtiger Termin auf dem Programm: die Trade-Deadline.

In der NBA ist die Trade-Deadline vorüber. Trotzdem gibt's Wechsel- und Trade-Gerüchte sowie weitere News. ran fasst das Wichtigste im Ticker zusammen.

Das Wichtigste in Kürze

Die Phoenix Suns haben die Playoffs verpasst - und das als Team mit dem teuersten Kader der NBA. Erste Konsequenzen haben die Franchise-Verantwortlichen durch die Entlassung des ehemaligen Head Coaches Mike Budenholzer bereits gezogen.

Nun wollen die Suns wohl noch weiter "ausmisten". Wie aus einem Bericht von "ESPN" hervorgeht, will sich Phoenix von den beiden Superstars Kevin Durant und Bradley Beal trennen.

Um Durant gibt es seit geraumer Zeit Trade-Gerüchte: Er sollte wohl bereits im Februar zu den Warriors zurückkehren, was Durant allerdings nicht wollte. Doch dadurch war das Verhältnis mit den Suns zerrüttet, diese müssten dem Star-Spieler in der kommenden Saison 57 Millionen US-Dollar an garantiertem Gehalt zahlen.

Trade-Interessenten für den 36-Jährigen gibt es genug. Wie "ESPN" weiter berichtet, sind momentan die Minnesota Timberwolves das Team, das sich am meisten für "KD" interessiert. Zuletzt brachte der "Bleacher Report" auch die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama und De'Aaron Fox als möglichen Landing Spot ins Spiel.

Auch bei Durants Noch-Teamkollegen Bradley Beal wollen die Suns wohl für Klarheit sorgen und das teure Gesamtpaket des Star-Spielers loswerden. Allerdings hat Phoenix Beal eine No-Trade-Klausel verpasst, er muss also nicht gehen, wenn er nicht will. Stattdessen könnte der 31-Jährige seinen in der kommenden Saison 53,6 Millionen US-Dollar schweren Vertrag bei den Suns aussitzen.