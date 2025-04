NBA-Playoffs: Schröder mit Pistons im Hintertreffen - OKC krönt Mega-Comeback

Dennis Schröder gerät in den NBA-Playoffs mit den Detroit Pistons ins Hintertreffen, derweil gelingt OKC ein Mega-Comeback.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist mit den Detroit Pistons in den NBA-Playoffs erneut ins Hintertreffen geraten. Das Team um dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft unterlag in Spiel drei der Best-of-seven-Serie gegen die New York Knicks zu Hause mit 116:118 und liegt nun mit 1:2 hinten.

Schröders starke 18 Punkte von der Bank reichten den Pistons nicht, bei den Knicks, die bereits Spiel eins der Serie gewonnen hatten, trumpfte das Duo aus Jalen Brunson (30 Zähler) und Karl-Anthony Towns (31 Punkte) auf. In Spiel vier, das am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) wieder in Detroit stattfindet, stehen Schröder und Co. nun bereits unter Druck.

Titelkandidat Oklahoma City Thunder steht nach einem starken Comeback hingegen vor dem frühen Einzug in die nächste Runde. Gegen die Memphis Grizzlies lag die Mannschaft des deutschen Centers Isaiah Hartenstein zur Halbzeit mit 26 Punkten in Rückstand (51:77), gewann aber noch 114:108 und sicherte sich den dritten Sieg im dritten Spiel. Hartenstein erwischte mit je fünf Punkten und fünf Rebounds einen ruhigen Abend.

Die Denver Nuggets kassierten im Duell mit den Los Angeles Clippers eine herbe Klatsche. Beim 83:117 half den Nuggets auch ein Triple Double von MVP-Kandidat Nikola Jokic (23 Punkte, 13 Rebounds, 13 Assists) nicht weiter. In der Schlussphase wurde der Serbe bereits geschont, die Clippers gingen durch den Erfolg 2:1 in Führung.