NBA: Lillard vor Wechsel nach Milwaukee

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bahnt sich ein spektakuläres Tauschgeschäft an: Damian Lillard, Star der Portland Trail Blazers, steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu den Milwaukee Bucks um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo. Dies berichteten zunächst unter anderem ESPN und das Portal The Athletic am Mittwoch. Wenige Stunden später bestätigte Lillard selbst auf seinen Wechsel praktisch.

"Ich bin aufgeregt für mein neues Kapitel", schrieb der US-Amerikaner in Richtung seines neuen Vereins auf X. Lillard, der alle seine elf NBA-Spielzeiten in Portland verbracht hat, wird demnach im Rahmen eines Tauschgeschäfts mit drei Teams zu den Bucks transferiert. Der 33-Jährige hatte Berichten zufolge im Juli um einen Wechsel gebeten.

Neben den Trail Blazers und Milwaukee sollen auch die Phoenix Suns an dem Deal beteiligt sein. Portland erhält von den Bucks Jrue Holiday, von den Suns Deandre Ayton und Toumani Camara sowie Draft Picks. Nach Phoenix wechseln hingegen Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little und Keon Johnson.

Lillard erzielte in der vergangenen Saison in 58 Spielen durchschnittlich 32,2 Punkte sowie 7,3 Assists und stellte mit einer Trefferquote von 46,3 Prozent eine neue Karrierebestleistung auf. Dennoch verpasste Portland mit einer Bilanz von 33:49 zum zweiten Mal in Folge die Play-offs.