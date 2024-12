NBA: Orlando Magic feiert dramatischen Sieg - Tristan da Silva überragt

Die Orlando Magic feiern gegen die Brooklyn Nets einen spektakulären Comeback-Sieg, Tristan da Silva glänzt. Auch Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben Grund zur Freude.

Ohne die verletzten Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie Paolo Banchero haben die Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA einen dramatischen Sieg eingefahren. Angeführt vom deutschen Rookie Tristan da Silva siegte die Franchise aus Florida am Sonntag 102:101 (43:61) nach einer fulminanten Aufholjagd gegen die schwach in die Saison gestarteten Brooklyn Nets.

Der Deutsch-Brasilianer da Silva feierte mit 21 Punkten, sechs Rebounds und sieben Assists seinen Karrierehöchstwert in der NBA und leitete die Wende ein. "Ich habe einfach nur versucht, die richtigen Spielzüge zu machen", sagte er überglücklich, nachdem Cole Anthony kurz vor Schluss zum Sieg getroffen hatte: "Wir spielen füreinander. Ich glaube, jeder will alles für den anderen tun. Wir geben nicht auf, wir machen das für unsere Brüder."

Topscorer war Brooklyns Cameron Thomas mit 25 Punkten.

Mit 20 Siegen und 14 Niederlagen bleibt Orlando die Nummer vier in der Eastern Conference, nachdem die Verfolger zuletzt näher herangerückt waren. Brooklyn, für das bis Mitte Dezember noch Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gespielt hatte, gab seinen 13. Saisonsieg aus der Hand.

Isaiah Hartenstein feierte derweil mit Oklahoma City Thunder den sechsten Erfolg in Serie. Der Spitzenreiter der Western Conference setzte sich 130:106 gegen die Memphis Grizzlies durch, dem deutschen Center gelangen zwölf Punkte, neun Rebounds und sechs Assists.

Die weiteren Ergebnisse:

Boston Celtics vs. Indiana Pacers 114:123

Toronto Raptors vs. Atlanta Hawks 107:136

Houston Rockets vs. Miami Heat 100: 104

Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs 112:110