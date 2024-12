Die Orlando Magic feiern gegen die Brooklyn Nets einen spektakulären Comeback-Sieg. In der Schlussphase dreht auch Tristan da Silva mächtig auf.

Die Orlando Magic haben dank Rookie Tristan da Silva die nächste Niederlage in der NBA spektakulär abgewendet. Das verletzungsgeplagte Team, das weiterhin ohne die beiden deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie Topstar Paolo Banchero auskommen musste, gewann zu Hause nach einem späten Comeback gegen die Brooklyn Nets mit 102:101.

Überragender Spieler bei Orlando war der gebürtige Münchner da Silva, der mit 21 Punkten einen persönlichen Bestwert in seiner Debütsaison aufstellte. Mehr Punkte im Spiel erzielte nur Nets-Star Cam Thomas, der 25 Zähler beisteuerte. Die Magic lagen vor Beginn des Schlussviertels noch mit 15 Punkten zurück.

Orlando kehrte nach zwei Niederlagen in Serie in die Erfolgsspur zurück und liegt mit 20 Siegen bei 16 Niederlagen auf Rang vier in der Eastern Conference. Die Nets hingegen verpassten drei Tage nach dem Sieg bei den Milwaukee Bucks hingegen den nächsten Coup gegen ein Topteam im Osten. Der Fokus in New York richtet sich ohnehin klar auf die Zukunft.

Wenige Stunden vor dem Spiel war bekannt geworden, dass die Nets im Rahmen eines Mega-Trades Power Forward Dorian Finney-Smith und Shooting Guard Shake Milton zu den Los Angeles Lakers schicken. Im Gegenzug erhält Brooklyn Point Guard D'Angelo Russell und Forward Maxwell Lewis, die in Orlando aber noch nicht dabei waren, sowie drei Zweitrundenpicks.