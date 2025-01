NBA: Franz Wagner wohl kurz vor Comeback

Franz Wagner fehlt den Orlando Magic seit Anfang Dezember. Nun scheint der deutsche NBA-Star aber kurz vor dem Comeback zu stehen.

Seit zweieinhalb Monaten fehlt Franz Wagner den Orlando Magic mit einer Bauchmuskelverletzung. Nun steht wohl endlich sein Comeback bevor.

Vor dem Spiel der Magic am Donnerstag gegen die Portland Trail Blazers wurde Wagner auf dem Injury Report mit dem Status "Questionable" (auf Deutsch: "fraglich") gelistet.

Seit seiner Verletzung Anfang Dezember war der deutsche NBA-Star bisher immer als "out" aufgeführt worden.

Wie die "Sports Illustrated" berichtet, nahm Wagner am Donnerstagvormittag ohne Probleme an der Trainingseinheit vor der Partie teil: "Er macht offensichtlich gute Fortschritte, also werden wir sehen, was der Tag nach dem Shootaround noch bringt", sagte Magic-Coach Jamahl Mosley.