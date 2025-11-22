- Anzeige -
Basketball

NBA: "Perfekter" Hartenstein - OKC rollt auch über Utah hinweg

  • Aktualisiert: 22.11.2025
  • 08:24 Uhr
  • SID

Champion OKC mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein feiert in der NBA den nächsten Erfolg, der gleichzeitig zum NBA Cup zählt.

An einem Abend ohne Fehlwurf aus dem Feld hat NBA-Champion Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder den nächsten Gegner demontiert. Der Titelverteidiger gewann bei Utah Jazz trotz eines schwachen ersten Viertels 144:112, es war der achte Sieg in Serie und der 16. im 17. Saisonspiel.

OKC durchbrach bislang immer die 100-Punkte-Marke, die einzige Niederlage für den Meister hatte es Anfang des Monats bei den Portland Trail Blazers gesetzt.

Hartenstein traf all seine fünf Würfe aus dem Spiel heraus und kam auf zwölf Punkte, sieben Assists sowie sechs Rebounds. Lediglich an der Freiwurflinie ließ der Deutsch-Amerikaner zwei Punkte liegen. Topscorer bei OKC, das zwischenzeitlich 18 Punkte zurücklag (21:39), aber auch einen 33:4-Run hinlegte, war der kanadische MVP Shai Gilgeous-Alexander (31).

OKC-Sieg zählt zum NBA Cup

Das Spiel zählte gleichzeitig zum NBA Cup, mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist Oklahoma City in der Gruppenphase des zusätzlichen Wettbewerbs noch makellos. Es folgen noch Duelle mit den Minnesota Timberwolves (26. November) und den Phoenix Suns (28. November).

Die Toronto Raptors zogen durch ein 140:110 über die Washington Wizards als erstes Team ins Viertelfinale ein. Gescheitert sind dagegen bereits Vizemeister Indiana Pacers (109:120 bei den Cleveland Cavaliers), die New Orleans Pelicans (115:118 bei den Dallas Mavericks) und Utah.

