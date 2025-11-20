Anzeige
Basketball

NBA: Dennis Schröder und die Sacramento Kings unterliegen den Oklahoma City Thunder deutlich

  • Aktualisiert: 20.11.2025
  • 07:04 Uhr
  • SID

Dennis Schröder und die Sacramento Kings kassieren in der NBA die nächste Niederlage. Champion Oklahoma City Thunder ist eine Nummer zu groß.

Keine Chance gegen den Meister: Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit seinen Sacramento Kings den nächsten Rückschlag in der NBA hinnehmen müssen.

Beim Meister Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein verloren die Kings mit 99:113 und kassierten die siebte Niederlage hintereinander. OKC führt die Western Conference als bestes Team der NBA nach dem siebten Sieg in Serie - ihrem 15. Erfolg im 16. Saisonspiel - weiter souverän an, Sacramento ist Vorletzter.

Anzeige
Anzeige

Solide Leistung von Schröder

Schröder konnte die zwölfte Kings-Pleite in dieser Spielzeit trotz einer soliden Leistung nicht verhindern. Der Welt- und Europameister, der erneut nicht zur Startformation seines Teams gehörte, verbuchte 21 Punkte, drei Assists und fünf Rebounds. Hartenstein steuerte als Starter für Oklahoma vier Zähler, drei Assists und zwölf Rebounds bei.

MVP Shai Gilgeous-Alexander kam als Top-Scorer der Partie derweil auf 33 Punkte. Er erzielte damit auch im 88. Spiel in Serie mindestens 20 Zähler - nur NBA-Legende Wilt Chamberlain hat mehr erreicht (92 und 126).

Anzeige
Weitere News und Videos
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt ihr an Tickets für das Deutschland-Game

  • 19.11.2025
  • 16:29 Uhr

NBA: Franz Wagner im DFB-Dress - neues Trikot statt Klinsmann

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 19.11.2025
  • 12:38 Uhr
James kam auf elf Zähler und zwölf Rebounds
News

NBA: Rekordmann James siegt bei Saisondebüt

  • 19.11.2025
  • 08:51 Uhr
Wagner (r.) spielt wegen eines Nasenbeinbruchs mit Maske
News

Wagner und Magic schlagen Warriors

  • 19.11.2025
  • 08:29 Uhr
OKC bleibt mit Hartenstein das Team der Stunde
News

NBA: OKC siegt weiter - Verletzungssorgen um Giannis

  • 18.11.2025
  • 06:54 Uhr
James darf sich auf seine Rückkehr freuen
News

NBA: James vor Rückkehr nach Verletzungspause

  • 18.11.2025
  • 06:28 Uhr
Wembanyama muss wohl Pause einlegen
News

Zerrung in Wade: Zwangspause für Wembanyama

  • 17.11.2025
  • 23:44 Uhr
In starker Form: Franz Wagner
News

Franz Wagner brilliert trotz Niederlage

  • 17.11.2025
  • 06:03 Uhr
2023 WNBA Finals - Game One
News

NBA-Skandal erreicht wohl auch Umfeld von LeBron James

  • 16.11.2025
  • 16:16 Uhr