Franz Wagner und Tristan da Silva führen die Orlando Magic in der NBA zum Sieg. Dennis Schröder und die Sacramento Kings kassieren hingegen eine derbe Abreibung.

Auch dank der glänzend aufgelegten deutschen Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketballliga NBA souverän den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Das Team besiegte die Los Angeles Clippers deutlich mit 129:101. Wagner kam auf 20 Punkte, da Silva steuerte 17 Punkte bei.

Damit waren die beiden Deutschen hinter Jalen Suggs (23 Punkte) die besten Werfer ihres Teams. Wagner, der mit der deutschen Nationalmannschaft 2023 bereits den WM-Titel gewonnen hatte, kam zudem auf drei Assists und sechs Rebounds, da Silva verbuchte einen Assist und acht Rebounds.

Orlando setzte seinen Positivtrend fort und feierte den fünften Sieg in den zurückliegenden sechs Spielen. In der Tabelle liegt das Team im Mittelfeld der Eastern Conference.