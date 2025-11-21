- Anzeige -
Basketball

NBA: Franz Wagner und Tristan da Silva glänzen bei Orlando, Debakel für Dennis Schröder

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 07:04 Uhr
  • SID

Franz Wagner und Tristan da Silva führen die Orlando Magic in der NBA zum Sieg. Dennis Schröder und die Sacramento Kings kassieren hingegen eine derbe Abreibung.

Auch dank der glänzend aufgelegten deutschen Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketballliga NBA souverän den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Das Team besiegte die Los Angeles Clippers deutlich mit 129:101. Wagner kam auf 20 Punkte, da Silva steuerte 17 Punkte bei.

Damit waren die beiden Deutschen hinter Jalen Suggs (23 Punkte) die besten Werfer ihres Teams. Wagner, der mit der deutschen Nationalmannschaft 2023 bereits den WM-Titel gewonnen hatte, kam zudem auf drei Assists und sechs Rebounds, da Silva verbuchte einen Assist und acht Rebounds.

Orlando setzte seinen Positivtrend fort und feierte den fünften Sieg in den zurückliegenden sechs Spielen. In der Tabelle liegt das Team im Mittelfeld der Eastern Conference.

Herbe Klatsche für Schröder und die Kings

Nichts zu holen gab es hingegen erneut für Dennis Schröder und die Sacramento Kings - stattdessen weitet sich die Krise des Klubs immer weiter aus. Die Kings mussten beim 96:137 gegen die Memphis Grizzlies eine herbe Klatsche einstecken, der auch Welt- und Europameister Schröder nichts entgegenzusetzen hatte.

Der 32-Jährige kam von der Bank und traf keinen seiner acht Versuche aus dem Spiel heraus. Am Ende standen für Schröder lediglich drei Punkte zu Buche, sein Team liegt im Westen auf dem vorletzten Platz.

