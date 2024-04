NBA-Play-ins: James und Curry müssen zittern

Anzeige

Die Basketball-Superstars LeBron James und Stephen Curry zittern im Play-in-Turnier der NBA um die Meisterrunde - und könnten sogar noch aufeinandertreffen. James und die Lakers spielen als Achter der Western Conference in der Nacht zum Mittwoch (01.30 Uhr/DAZN) beim Siebten New Orleans Pelicans um ihr Play-off-Ticket. Der Sieger des Duells bekommt es in der ersten Runde ab dem kommenden Wochenende mit Meister Denver Nuggets um Nikola Jokic zu tun.

Der Verlierer des ersten Play-ins im Westen erhält eine zweite Chance. So könnte es zum Duell James gegen Curry kommen, falls dessen Golden State Warriors bei den Sacramento Kings (04.00 Uhr/DAZN) gewinnen sollten. Der Verlierer des Duells Kings (Neunter) gegen Warriors (Zehnter) ist direkt raus. Das letzte Play-in-Spiel im Westen steht am Freitag (Ortszeit) an, der Gewinner spielt zum Auftakt der Play-offs gegen Oklahoma City Thunder.

Im Osten wird der Play-off-Gegner von Isaiah Hartenstein und den New York Knicks gesucht. Um diesen Platz kämpfen die Philadelphia 76ers um Joel Embiid und Miami Heat in der Nacht zum Donnerstag (01.00 Uhr/DAZN). Das unterlegene Team ringt ebenfalls am Freitag (Ortszeit) mit dem Sieger aus der zweiten Play-in-Partie (Chicago Bulls gegen den Atlanta Hawks/03.30 Uhr Donnerstagnacht/DAZN) um den letzten Play-off-Rang. Gegner wären dort die Boston Celtics.