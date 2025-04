Die Regular Season der NBA ist vorbei. Weiter geht es zunächst mit den Play-Ins und anschließend mit den Playoffs. So sehen die Begegnungen und Termine aus.

Isaiah Hartenstein gehört mit den Oklahoma City Thunder hingegen zu den absoluten Titelfavoriten. Als bestes Team der Regular Season hat OKC in jeder Playoff-Runde - einschließlich möglicher Finals - den Heimvorteil.

Mit dem Ende der regulären Saison steht auch fest, welche Teams in den NBA Playoffs aufeinandertreffen und welche Klubs den Umweg über die Play-Ins gehen müssen. Schon am Dienstag geht es mit der Postseason weiter.

Denver Nuggets (#4) vs. Los Angeles Clippers (#5)

Los Angeles Lakers (#3) vs. Minnesota Timberwolves (#6)

Houston Rockets (#2) vs. Nummer-7-Seed

Oklahoma City Thunder (#1) vs. Nummer-8-Seed

In der Nacht von Mi. auf Do. ab 4:00 Uhr Play-In 2: Dallas Mavericks (#10) @ Sacramento Kings (#9)

In der Nacht von Di. auf Mi. ab 4:00 Uhr Play-In 1: Memphis Grizzlies (#8) @ Golden State Warriors (#7) - Gewinner ist Nummer-7-Seed

Indiana Pacers (#4) vs. Milwaukee Bucks (#5)

New York Knicks (#3) vs. Detroit Pistons (#6)

Boston Celtics (#2) vs. Nummer-7-Seed

Cleveland Cavaliers (#1) vs. Nummer-8-Seed

In der Nacht von Mi. auf Do. ab 1:30 Uhr Play-In 2: Miami Heat (#10) @ Chicago Bulls (#9)

In der Nacht von Di. auf Mi. ab 1:30 Uhr Play-In 1: Atlanta Hawks (#8) @ Orlando Magic (#7) - Gewinner ist Nummer-7-Seed

Folgende Partien stehen in den Playoffs auf dem Programm:

NBA Playoffs 2024/25: Termine und Ansetzungen

Schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (deutsche Zeit) geht es mit den Play-Ins los, dann stehen sowohl im Osten als auch im Westen die Duelle zwischen der jeweiligen Nummer sieben und der Nummer acht auf dem Programm.

Einen Tag später, nach deutscher Zeit also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, steigen in beiden Conferences die Partien zwischen Nummer neun und Nummer zehn.

Die beiden letzten Play-In-Spiele, in denen die finalen Playoff-Tickets vergeben werden, werden in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgetragen.

Die Ansetzungen der Play-Ins im Überblick (alle Zeiten MESZ):

Mittwoch, 16. April, 1:30 Uhr: Atlanta Hawks @ Orlando Magic

Mittwoch, 16. April, 4 Uhr: Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors

Donnerstag, 17. April, 1:30 Uhr: Miami Heat @ Chicago Bulls

Donnerstag, 17. April, 4 Uhr: Dallas Mavericks @ Sacramento Kings

Samstag, 19. April, Uhrzeit TBD: Miami Heat/Chicago Bulls @ Atlanta Hawks/Orlando Magic

Samstag, 19. April, Uhrzeit TBD: Dallas Mavericks/Sacramento Kings @ Memphis Grizzlies/Golden State Warriors

Die Ansetzungen der Playoffs im Überblick (alle Zeiten MESZ):

Samstag, 19. April, 19 Uhr: Milwaukee Bucks @ Indiana Pacers

Samstag, 19. April, 21:30 Uhr: Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets

Sonntag, 20. April, 0 Uhr: Detroit Pistons @ New York Knicks

Sonntag, 20. April, 2:30 Uhr: Minnesota Timberwolves @ Los Angeles Lakers

Sobald weitere Ansetzungen bekannt sind, werden sie hier eingefügt