Mit einem Statement-Sieg haben die Oklahoma City Thunder die NBA Finals erreicht. Gegen die Minnesota Timberwolves gab es in Spiel fünf der Western Conference Finals ein 124:94.

Isaiah Hartenstein hüpfte aufgeregt auf und ab, während seine Teamkollegen die Oscar Robertson Trophy des Western-Conference-Champions bestaunten. Inmitten der Jubeltraube nutzte er seine 2,13 m Körpergröße, um einmal kurz Hand an den Pokal zu legen. Mit Oklahoma City Thunder erreichte Hartenstein in beeindruckender Manier die NBA-Finals, dort könnte er in die Fußstapfen des großen Dirk Nowitzki treten.

Zum Triumph fehlen noch vier Siege, dann würde sich Hartenstein als zweiter Deutscher nach Ikone Nowitzki zum Champion in der besten Basketball-Liga der Welt krönen. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns", sagte Hartensteins Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander, wertvollster Spieler des 4:1-Erfolgs in der Halbfinalserie gegen die Minnesota Timberwolves: "Wir sind noch nicht am Ziel."

Das dominante 124:94 zum Abschluss gegen Minnesota untermauerte Oklahomas Favoritenstatus eindrucksvoll. "Diese Jungs sind ungewöhnlich. Sie sind professionell, sie haben Charakter", lobte Coach Mark Daigneault - und fügte während seine Spieler ihre Handtücher auf ihn warfen an: "Sie sind Idioten."