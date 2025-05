NBA Playoffs: New York Knicks wehren Matchball gegen Indiana Pacers ab

Die New York Knicks bleiben am Leben. In Spiel fünf der Eastern Conference Finals führen Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns ihr Team gegen die Indiana Pacers zu einem Heimsieg.

Von Tobias Wiltschek

Die Oklahoma City Thunder müssen auf ihren Gegner in den NBA-Finals noch warten. Die Indiana Pacers nutzten ihren ersten Matchball in den Eastern Conference Finals nicht.

Im New Yorker Madison Square Garden unterlagen sie in Spiel fünf der Serie den gastgebenden New York Knicks mit 94:111. Damit steht es nun nur noch 3:2 für die Pacers.

Die Knicks konnten sich vor heimischem Publikum auf ihre beiden Superstars Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns verlassen. Brunson war mit 32 Punkten Topscorer der Partie, Towns steuerte ein Double Double aus 24 Punkten und 13 Rebounds bei.