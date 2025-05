Der Meister von 2023 um Superstar Nikola Jokic setzt sich im siebten Spiel gegen die Clippers durch und ist nun der nächste Gegner von Oklahoma City Thunder.

Eine Woche nach dem "Sweep" in Runde eins steht nun auch der Gegner von Oklahoma City Thunder im Viertelfinale der NBA-Play-offs fest: Das Team des deutschen Basketballprofis Isaiah Hartenstein trifft in der Serie ab Montag (Ortszeit) auf die Denver Nuggets.

Der Meister von 2023 gewann das siebte Spiel gegen die Los Angeles Clippers mit 120:101 und zitterte sich mit 4:3 weiter.

"Das fühlt sich gut an, aber ich weiß auch, dass wir morgen nach Oklahoma fliegen", sagte David Adelman, Interimscoach der Nuggets. OKC hatte in Runde eins den Memphis Grizzlies mit 4:0 keine Chance gelassen und sich als erstes Team für das Viertelfinale qualifiziert. Schon in der Hauptrunde hatte Oklahoma im Westen dominiert und als bestes Team die Play-offs erreicht.

Denver musste dagegen kämpfen, im entscheidenden Spiel gegen die Clippers behielten die Nuggets aber die Nerven, obwohl Nikola Jokic seltener punktete als gewohnt. Der Serbe (16 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists) brauchte Hilfe seiner Teamkollegen. Und die bekam er von Aaron Gordon (22 Punkte) und Christian Braun (21). Auch Jamal Murray, Russel Westbrook (je 16) und Michael Porter Jr. (15) punkteten zweistellig.