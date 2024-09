Anzeige

Bald ist die NBA wieder da. Am 23.10. startet die neue Saison, bereits Wochen zuvor testen die Teams in der Preseason ihre Kader. Zwei Kracher seht ihr dabei nur auf ran.de und Joyn.

Einen Monat noch, dann startet die beste Basketball-Liga der Welt in die neue Saison. Erste Eindrücke könnten sich in der Preseason herauskristallisieren, die bereits am 4. Oktober startet.

Zwei hochinteressante Partien könnt ihr dabei exklusiv im Livestream auf ran.de und Joyn verfolgen.

Am 04.10. trifft der amtierende Champion, die Boston Celtics, auf die Denver Nuggets, am 13.10. überträgt ran für euch New Orleans Pelicans vs. Miami Heat.

Zwei Spiele, die Spannung versprechen und die NBA-Vorfreude hochkochen lassen.