NBA prüft Expansion nach Europa: "Nächste Stufe erreichen":

Die Pläne der NBA über die Gründung einer neuen europäischen Basketball-Liga werden konkreter.

Die nordamerikanische Profiliga NBA wolle ein entsprechendes Vorhaben in Zusammenarbeit mit dem Weltverband FIBA prüfen, teilte NBA-Commissioner Adam Silver am Donnerstag nach einer Liga-Versammlung in New York mit.

Die Diskussion über Möglichkeiten in Europa gebe es schon seit Jahrzehnten, so Silver, "aber wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, die nächste Stufe zu erreichen. Wir sind bereit, die nächste Stufe zu erreichen."

Laut Silver könnte die Liga aus zwölf permanente Franchises und vier wechselnden Mitgliedern bestehen, dies könne sich "aber noch ändern". Weiter ins Detail wollte Silver nicht gehen, da "noch nichts entschieden" sei.