Aussagen von NBA-Profi Hartenstein sorgen für viel Kritik von Experten. Der Deutsche will unbedingt zu Olympia.

Eine Aussage von Isaiah Hartenstein von den Oklahoma City Thunders sorgt aktuell für Aufsehen. Der Center des NBA-Spitzenteams sicherte Deutschland seine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in LA zu.

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte er selbstbewusst: "Olympia spiele ich auf jeden Fall." Kürzlich habe er mit Nationaltrainer Alex Mumbru und Vertretern des Deutschen Basketball-Bundes "gute Gespräche" geführt.

Anderen Turniere wie zum Beispiel die Europameisterschaft im kommenden Sommer hat Hartenstein keine Zusage gegeben: "Ich muss halt sehen, was in den Playoffs passiert. Für Olympia habe ich zugesagt, dass ich da auf jeden Fall mitspielen will. Die anderen Sachen muss man halt sehen, wie sich mein Körper anfühlt.“

Weiter sagt er: "Ich bin jetzt in einer guten Situation und glaube, ich bin einer der Top Bigs in der Liga. Davor musste ich mich beweisen und war meiner Rolle nicht sicher oder ich war verletzt. Aber jetzt ist es so eine Sache, wo ich mehr spielen will, für Deutschland mehr machen will.“