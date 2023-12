NBA: Rückschlag für die Wagner-Brüger - Theis feiert neunten Sieg in Serie

In New York behielten derweil die Knicks mit Isaiah Hartenstein die Oberhand im Duell bei den Brooklyn Nets. Zum 121:102-Erfolg steuerte Hartenstein zwei Punkte und zehn Rebounds bei.

Charlotte Hornets @ Indiana Pacers 113:144

Erfolg für die Indiana Pacers. Nach vier Pleiten in Folge gelang gegen die Hornets wieder einmal ein Sieg. So stand am Ende ein 144:113 auf der Anzeigentafel. Topscorer der Pacers war Buddy Hield mit 25 Zählern, die gleiche Anzahl an Punkten erzielte auch Terry Rozier.